Федеральный суд дал Марку Цукербергу и инвесторам Facebook триллион поводов для улыбки, поскольку сразу после решения суда, компания впервые пересекла порог капитализации в 1 триллион долларов. В то же время стала самой молодой компанией в мире, которой удалось достичь триллионного состояния всего за 17 лет.

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Марк Цукерберг впервые стал четвертым в рейтинге миллиардеров

Стремительный рост акций стало благом как для рядовых акционеров, так и для миллиардера-основателя. Рост цены акций на 4,1% во время внеурочных торгов увеличил состояние Цукерберга на 5,1 миллиарда долларов. Рост состояния, хотя и ненадолго, позволил Марку Цукербергу побаловать себя пребыванием на четвертой строчке рейтинга миллиардеров.

Перспективы роста состояния

И хотя сегодня основатель Facebook снова уступил Биллу Гейтсу, вернувшись на пятую строчку рейтинга Forbes , сейчас разрыв между их доходами составляет менее 1 миллиарда долларов. Это, в случае дальнейшей положительной динамики, для Марка Цукерберга дает возможность рассчитывать на то, что временное пребывание на четвертой позиций самых богатых людей планеты может стать для него постоянным.

Проблемы Facebook не решены окончательно

В компании появилась широкая полоса критиков с обеих сторон политического спектра, и она получила серьезный удар по своей работе с данными пользователей. Хотя суд и указал в 53-страничном выводе, что регулирующие органы не предоставили достаточно фактов в поддержку своих аргументов, Федеральная торговая комиссия США все еще может нанести хотя бы один удар по Facebook. Судья дал комиссии 30 дней на повторную подачу иска с достаточной доказательной базой.

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Facebook дорожает вопреки постоянным проблемам