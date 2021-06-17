Марк Цукерберг впервые с 2013 года не вошел в 100 лучших топ-менеджеров мира

Впервые с 2013 мультимиллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг не попал в рейтинг 100 лучших менеджеров мира. Какие это будет иметь последствия для его компании и что такое рейтинг Glassdoor.

Поддержка Марка Цукерберга среди сотрудников Facebook существенно снизилась, что вытеснило его из рейтинга 100 лучших руководителей компаний мира.

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Проведенный платформой Glassdoor опрос действующих и бывших сотрудников Facebook относительно Марка Цукерберга, в котором приняли участие более 700 сотрудников Facebook в период с мая 2020 по май 2021, показал значительное падение его имиджа в последние месяцы 2020 года и в начале этого года. Именно в это время Facebook пытались бороться на своих платформах с дезинформацией о пандемии коронавируса и последствиями выборов президента США.

Рейтинг Марка Цукерберга высокий, но не достаточно

Хотя Марк Цукерберг все еще имеет рейтинг 88%, что выше, чем средний рейтинг одобрения 73% для руководителей компаний в целом, но этого оказалось недостаточно для попадания в список 100 лучших, в котором новоиспеченный председатель совета директоров Microsoft Сатья Наделла набрал 97%, а глава Тим Кук Apple – 95%.

Что такое Glassdoor Американская интернет-платформа, на которой действующие и бывшие сотрудники могут анонимно оставлять отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно делиться и ознакамливаться с зарплатами в компаниях, а также искать и подавать заявки на трудоустройство.

Какие могут быть последствия для Facebook

Хотя в опросе участвовала небольшая часть из более чем 60 000 сотрудников компании Марка Цукерберга, рейтинг может иметь негативные последствия для поиска и рекрутинга новых сотрудников в Facebook.

Кандидаты на работу часто просматривают на Glassdoor информацию об открытых вакансиях, зарплаты сотрудников, рейтинги и отзывы о потенциальных местах будущего трудоустройства. Прежде всего речь идет о том, что соискатели хотят узнать есть ли в работе на ту или иную компании скрытые нюансы и «подводные камни».

Марк Цукерберг в 2013 году был первым

Когда Марк Цукерберг впервые попал в этот список в 2013 году, он сразу занял первое место, получив 99% одобрения. Зато единственным топ-менеджером, который все 8 лет существования рейтинга стабильно попадает у него это Тим Кук из Apple.

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Кажется, что основателю Facebook Марку Цукербергу последние дни приносят только плохие новости, ведь только несколько дней назад легендарный лидер культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс открыто послал на три буквы Марка Цукерберга, когда компания последнего предложила музыканту большую сумму денег за использование песни Another Brick In The Wall в рекламе.