Поддержка Марка Цукерберга среди сотрудников Facebook существенно снизилась, что вытеснило его из рейтинга 100 лучших руководителей компаний мира.

К теме Дом, работа, отдых: жизнь без ограничений

Проведенный платформой Glassdoor опрос действующих и бывших сотрудников Facebook относительно Марка Цукерберга, в котором приняли участие более 700 сотрудников Facebook в период с мая 2020 по май 2021, показал значительное падение его имиджа в последние месяцы 2020 года и в начале этого года. Именно в это время Facebook пытались бороться на своих платформах с дезинформацией о пандемии коронавируса и последствиями выборов президента США.

Рейтинг Марка Цукерберга высокий, но не достаточно

Хотя Марк Цукерберг все еще имеет рейтинг 88%, что выше, чем средний рейтинг одобрения 73% для руководителей компаний в целом, но этого оказалось недостаточно для попадания в список 100 лучших , в котором новоиспеченный председатель совета директоров Microsoft Сатья Наделла набрал 97%, а глава Тим Кук Apple – 95%.

Что такое Glassdoor Американская интернет-платформа, на которой действующие и бывшие сотрудники могут анонимно оставлять отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно делиться и ознакамливаться с зарплатами в компаниях, а также искать и подавать заявки на трудоустройство.

Какие могут быть последствия для Facebook

Хотя в опросе участвовала небольшая часть из более чем 60 000 сотрудников компании Марка Цукерберга, рейтинг может иметь негативные последствия для поиска и рекрутинга новых сотрудников в Facebook.

Кандидаты на работу часто просматривают на Glassdoor информацию об открытых вакансиях, зарплаты сотрудников, рейтинги и отзывы о потенциальных местах будущего трудоустройства. Прежде всего речь идет о том, что соискатели хотят узнать есть ли в работе на ту или иную компании скрытые нюансы и «подводные камни».

Марк Цукерберг в 2013 году был первым

Когда Марк Цукерберг впервые попал в этот список в 2013 году, он сразу занял первое место , получив 99% одобрения. Зато единственным топ-менеджером, который все 8 лет существования рейтинга стабильно попадает у него это Тим Кук из Apple.

Кстати Facebook против Apple: почему Марк Цукерберг и Тим Кук стали врагами