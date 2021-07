Конечно же миллиардеру Марку Цукербергу есть чем утешаться этого года. Ведь его компания Fecabook стала самой молодой компанией в истории, которая преодолела порог капитализации в 1 триллион долларов, достигнув этих показателей только за 17 лет.

Что порадовало Марка Цукерберга

Более того, судебные органы США отклонив ряд антимонопольных исков в отношении к Facebook значительно упростили жизнь Марку Цукербергу, который последний год был вынужден активно отбиваться от обвинений в нарушении законов США через приобретение его компанией WhatsApp и Instagram. Рост цены акций Facebook увеличило состояние Цукерберга на 5,1 миллиарда долларов.

Это в свою очередь позволило даже миллиардеру впервые в истории, хотя и ненадолго, побаловать себя пребыванием на четвертой строчке рейтинга миллиардеров.

Что могло огорчить основателя Facebook

Возможно вышеприведенные новости "подсластят" для Марка Цукерберга тот факт, что впервые с 2013 мультимиллиардер и основатель Facebook не попал в рейтинг 100 лучших менеджеров мира. А легендарный лидер культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс открыто послал на три буквы Марка Цукерберга, когда компания последнего предложила музыканту большую сумму денег за использование песни Another Brick In The Wall в рекламе Instagram .

Что за устройство на видео

Наиболее вероятно, что миллиардер использует для "полета" над поверхностью воды доску для серфинга с мотором Lift Foils Sport eFoil. Стоимость такой "игрушки" для богачей составляет около полумиллиона гривен.