Соответствующее заявление сделали экологические организации. Оно касается Ямало-Ненецкого автономного округа, что в России.
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Маркон запретил французским банкам финансировать "Арктик СПГ-2"
Президент Франции Эммануэль Макрон запретил банкам финансировать проект Новатэка "Арктик СПГ-2" в Ямало-Ненецком автономном округе,
– говорится в сообщении.
Известно, что решение президент принял после того, как экологические организации сообщили, что территория, на которой находится завод по производству сжиженного природного газа, "нагревается в три раза быстрее, чем другие части планеты". Это, считают экологи, может нанести серьезный вред окружающей среде.
Известно, что в проекте участвует французская компания TotalEnergies.
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Что известно об "Арктик СПГ-2"
- "Арктик СПГ-2" – это проект по добыче газа и производству сжиженного газа на Гыданском полуострове в России.
- Известно, что проект уже получил ориентировочно 10 миллиардов евро, из них половина – из российских банков.
- Компания "Новатэк", которая является владельцем проекта, отказалась комментировать решение Макрона.
- В частности там в начале сентября 2021 года заявили, что якобы есть компании из Европы, которые хотят участвовать в деятельности проекта, однако вроде бы "поддержки от правительств этих партнеров мы не видим". В частности говорилось о Германии и Франции.
- Предварительно известно, что запуск первой линии завода планируют в 2023 году, второй и третьей – в 2024 и 2026 годах.