Вакцинированные – без масок: в магазинах Apple изменили правила

Apple разрешила вакцинированным клиентам ходить без масок во многих своих американских магазинах. Это нововведение действует со вторника, 15 июня.

Персонал не будет просить клиентов предоставить подтверждение прививки. Несмотря на правило, сотрудники все равно должны носить маски.

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Источники СМИ, которые сообщили об этом, попросили оставаться анонимными, поскольку они не хотели обсуждать политику компании до ее публичного объявления.

Apple не ответила на запрос журналиста Insider о комментарии.

Некоторые американские розничные торговцы в мае отказались от заказа масок для покупателей после того, как Центр контроля и профилактики заболеваний ослабил свои рекомендации относительно масок для полностью вакцинированных людей.

Кто еще отменил требование

Среди розничных торговцев, которые отменили требование носить маску вакцинированным клиентам, являются:

Walmart;

Costco;

Торговец Джо.

Какие правила сохраняются

Apple будет проверять температуру потребителей в дверях своих магазинов и ограничит количество людей, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Об этом рассказала Дейдре О'Брайен, старшая вицепрезидентка Apple по розничной торговле и людях.