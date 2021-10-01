SUITSME – это симулятор, с помощью которого можно создать фэшн-образы для виртуальной модели, используя одежду из коллекций лучших мировых брендов, таких как Balenciaga , Burberry, Gucci , Valentino , Yves Saint Laurent , а теперь и украинских – VOVK и Kachorovska.

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Одежда для игры отбирает творческая команда, дизайнеры, и умело адаптируют его к виртуальной модели. Если что-то понравилось – можно приобрести в онлайн-магазинах партнеров по ссылке в приложения. Также в стильной одежды пользователи могут выбирать макияж, прическу, цвет кожи.

Популяризация украинского бизнеса

Чтобы приложение напоминал иностранным игрокам об украинских бренды, авторы запустили фэшн-челленджи "Elegant Style with VOVK" и "Bright Accents by Kachorovska". По словам команды, в задании уже приняли участие игроки из США, Великобритании, Нидерландов и других стран.



Коллекция VOVK / Фото LinkedIn SUITSME



Коллекция Kachorovska / Фото LinkedIn SUITSME

Это только начало сотрудничества с украинскими модными брендами, многие из которых уже достаточно известны за рубежом,

– говорит основательница и CEO Suits Галина Ефремова.

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Помочь самовыражаться - цель SUITSME