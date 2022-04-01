Согласно этой программе, будет предоставлена ​​безвозвратная финансовая помощь бизнесу, который переехал во Львовскую область или ведет деятельность в области.

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Известно, что в программу заложили 50 миллионов гривен, а также у нее есть 3 задания.

Предоставление безвозвратной финансовой помощи производственным предприятиям, переместившимся во Львовскую область.

Можно получить 100 тысяч гривен. Дополнительно предприятие может получить еще 100 тысяч гривен, если создаст не менее 20 новых рабочих мест.

Предоставление ваучерной поддержки микро и малым предприятиям на маркетинговые услуги или сертификацию продукции.

Это больше касается экспортеров. Предусмотрена сумма не более 50 тысяч гривен, на маркетинговый ваучер, не более 80 тысяч гривен – на ваучер для сертификации.

Безвозвратная финансовая помощь на закупку оборудования в области легкой и пищевой промышленности для машиностроительных предприятий.

Можно получить 500 тысяч гривен, если создаст не менее 5 рабочих мест.

Как получить помощь

Предприятие должно быть зарегистрировано на территории Львовской области, а затем нужно подать соответствующее заявление в Департамент экономической политики Львовской ОГА.