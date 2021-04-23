Во Львове заработал прокат электросамокатов Bolt: сколько стоит услуга и как ею пользоваться
Сервис проката электросамокатов Bolt 23 апреля заработал во Львове. В мэрии надеются, что ето поможет, в частности, немного разгрузить транспортную систему. Добавим, что такая услуга уже успешно работает в Киеве.
Источник:пресс-служба Львовского горсовета
Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали компания Bolt и Львовский горсовет. Сейчас услуга доступна только в центре Львова, но впоследствии появится и в других регионах.
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Руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка заверил, что такая услуга развивает город в направлении микромобильности. В то же время добавил, что практика работы сервиса в Киеве показала, что людям это действительно необходимо.
Мы также регулярно получаем запросы на запуск этой услуги в других городах,
– отметил Милка.
Условия проката
Разблокировка электросамоката во Львове будет стоить 9 гривен, а минута поездки – 1,90. Желающие могут оплатить пользование банковской картой.
• Как взять на прокат электросамокат
- Прежде всего нужно обновить приложение Bolt до последней версии.
- Затем только отсканировать QR-код , который есть на самокате.
- После этого человек оплачивает услугу и наслаждается использованием .
Прокат электросамокатов в Украине: коротко
- Bolt стала первой компанией в Украине, которая запустила сервис проката электросамокатов.
- Это случилось в августе 2020 года – услугой можно было пользоваться в центральных районах Киева. Однако тогда киевляне в сети возмущались из-за цены, ведь каждая минута пользования стоила почти 5 гривен.
- Компания заявила, что к 2025 году в рамках программы Green Plan планирует компенсировать как минимум 5 миллионов тонн выбросов CO2 в Европе.
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