Основной владелец российской Lush Дмитрий Азаров сообщил росСМИ, что сейчас 17 из 48 магазинов придется закрыть, а 200 из 500 сотрудников – уволить. 24 канал передает детали.

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Lush может полностью исчезнуть с российского рынка

Азаров объяснил, что если поставки продукции не возобновятся в ближайшее время, это будет означать полный крах его косметического бизнеса по британской франшизе. По подсчетам российского предпринимателя, запасов продукции сети Lush в России хватит не больше чем на три месяца.

Добавим, что российская сеть Lush существует с 2001 года. По данным открытых реестров, 65% компании принадлежит бизнесмену Дмитрию Азарову, а 35% – материнской компании в Великобритании.

В начале апреля глава британского офиса Lush Марк Константайн сообщил, что компания списала свою долю в российском бизнесе. Впрочем, Азаров подчеркнул, что сейчас он не является единственным владельцем сети в России.