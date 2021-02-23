Американский производитель электрокаров Lucid Motors уже во второй половине 2021 года выйдет на биржу. Капитализацию компании оценивают в 24 миллиарда долларов. Несмотря на то, что компания не выпустила еще ни одной машины, она станет дороже Nissan, а также в 5 раз дороже, чем Mazda.

Известно, что компания отказалась от традиционного процесса IPO. Она использует инструмент под названием SPAC.

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Lucid Motors выбрала инструмент SPAC

Справка. SPAC или Special-purpose acquisition company – это отдельный тип компании. Ее создали специально для слияния с частной компанией, которая планирует выйти на биржу. Это происходит в том случае, когда компания не хочет проводить классическое IPO и участвовать во всех процессах этого дела.

Lucid Motors хочет слиться с компанией Churchill Capital Corp IV – она ​​уже торгуется на бирже. После этой операции в компании будет примерно 2,1 миллиарда долларов.

"Я рассматриваю SPAC как инструмент, еще один рычаг, который может ускорить нашу траекторию", – сказал Bloomberg генеральный директор Lucid Питер Роулинсон.

Также известно, что Lucid Motors проведет дополнительный раунд финансирования на 2,5 миллиарда долларов.

► Кто станет инвесторами

BlackRock;

Fidelity Management;

фонд из Саудовской Аравии.

В каком состоянии компания

Для того, чтобы выйти на рынок, компании необходимы средства. Сейчас в Lucid Motors нет массового производства – она ​​только строит завод, на который потратит 700 миллионов долларов. Там начнут производить первые модели компании. Одна из них – люксовый седан Lucid Air.

► Что известно о модели

Стартовая цена – от 69 990 долларов. Этот электрокар назвали главным конкурентом Tesla Model S. В то же время в Tesla снизили цену из-за конкуренции. В Lucid Air будет большой запас хода – до 800 километров.



Lucid Air / Фото lucidmotors

Планы Lucid Motors