Конкурент Tesla: компания Lucid Motors выйдет на IPO с оценкой в 24 миллиарда долларов
Американский производитель электрокаров Lucid Motors уже во второй половине 2021 года выйдет на биржу. Капитализацию компании оценивают в 24 миллиарда долларов. Несмотря на то, что компания не выпустила еще ни одной машины, она станет дороже Nissan, а также в 5 раз дороже, чем Mazda.
Источник:The Verge
Известно, что компания отказалась от традиционного процесса IPO. Она использует инструмент под названием SPAC.
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Lucid Motors выбрала инструмент SPAC
Lucid Motors хочет слиться с компанией Churchill Capital Corp IV – она уже торгуется на бирже. После этой операции в компании будет примерно 2,1 миллиарда долларов.
"Я рассматриваю SPAC как инструмент, еще один рычаг, который может ускорить нашу траекторию", – сказал Bloomberg генеральный директор Lucid Питер Роулинсон.
Также известно, что Lucid Motors проведет дополнительный раунд финансирования на 2,5 миллиарда долларов.
► Кто станет инвесторами
- BlackRock;
- Fidelity Management;
- фонд из Саудовской Аравии.
В каком состоянии компания
Для того, чтобы выйти на рынок, компании необходимы средства. Сейчас в Lucid Motors нет массового производства – она только строит завод, на который потратит 700 миллионов долларов. Там начнут производить первые модели компании. Одна из них – люксовый седан Lucid Air.
► Что известно о модели
Стартовая цена – от 69 990 долларов. Этот электрокар назвали главным конкурентом Tesla Model S. В то же время в Tesla снизили цену из-за конкуренции. В Lucid Air будет большой запас хода – до 800 километров.
Lucid Air / Фото lucidmotors
Планы Lucid Motors
- В 2022 году компания хочет поставить на рынок 20 тысяч автомобилей.
- До 2023 года хотят увеличить количество до 49 тысяч.
- Выйти на показатель в 500 тысяч автомобилей планируют до 2030 года.
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