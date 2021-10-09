Лучшие в своих категориях: обнародовали рейтинг ТРЦ Украины – инфографика

Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) совместно с журналом НВ составили рейтинг лучших торгово-развлекательных центров Украины в шести различных категориях. Возглавили списки ТРЦ Киева, Львова, Херсона, Винницы и Черкасс.

RAU опросила экспертов и участников рынка торгово-развлекательной недвижимости, предложив им дать оценку известным ТРЦ по шкале от 1 до 5. На основе собранных данных и был сформирован рейтинг.

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Самые крупные ТРЦ в городах-миллионниках

В список лучших в этой категории попали преимущественно столичные ТРЦ:

Ocean Plaza (Киев). River Mall (Киев). Gulliver (Киев). Victoria Gardens (Львов). Lavina Mall (Киев).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие средние ТРЦ в городах-миллионниках

Лидерами среди средних по площади торгово-развлекательных центров в городах-миллионниках стали:

Forum Lviv (Львов). ЦУМ (Киев). "Мост-Сити" (Днепр). "РайON" (Киев). "Французский бульвар" (Харьков).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие малые ТРЦ в городах-миллионниках

В топ-5 малых ТРЦ в городах-миллионниках попали исключительно столичные:

Piramida (Киев). Smart Plaza Polytech (Киев). Globus (Киев). New Way (Киев). "Алладин" (Киев).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Самые крупные ТРЦ за пределами городов-миллионников

Лучшими ТРЦ с большой площадью, но в городах с населением менее 1 миллиона человек, признаны следующие:

Fabrika (Херсон). Global UA (Житомир). Hollywood Mall (Чернигов). "Киев" (Полтава). "Порт-Сити" (Мариуполь).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие средние ТРЦ за пределами городов-миллионников

Список лучших средних по площади ТРЦ в городах с населением менее 1 миллиона человек выглядит так:

"Мегамолл" (Винница). City Mall (Запорожье). "Порт-Сити" (Луцк). "Оазис" (Хмельницкий). "Подоляны" (Тернополь).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие малые ТРЦ за пределами городов-миллионников

Лучшими малыми торгово-развлекательными центрами в небольших городах стали:

Lubava (Черкассы). Sky Park (Винница). "Мануфактура" (Сумы). "Злата Плаза" (Ровно). City Center (Николаев).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ