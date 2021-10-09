RAU опросила экспертов и участников рынка торгово-развлекательной недвижимости, предложив им дать оценку известным ТРЦ по шкале от 1 до 5. На основе собранных данных и был сформирован рейтинг.
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Самые крупные ТРЦ в городах-миллионниках
В список лучших в этой категории попали преимущественно столичные ТРЦ:
- Ocean Plaza (Киев).
- River Mall (Киев).
- Gulliver (Киев).
- Victoria Gardens (Львов).
- Lavina Mall (Киев).
Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ
Лучшие средние ТРЦ в городах-миллионниках
Лидерами среди средних по площади торгово-развлекательных центров в городах-миллионниках стали:
- Forum Lviv (Львов).
- ЦУМ (Киев).
- "Мост-Сити" (Днепр).
- "РайON" (Киев).
- "Французский бульвар" (Харьков).
Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ
Лучшие малые ТРЦ в городах-миллионниках
В топ-5 малых ТРЦ в городах-миллионниках попали исключительно столичные:
- Piramida (Киев).
- Smart Plaza Polytech (Киев).
- Globus (Киев).
- New Way (Киев).
- "Алладин" (Киев).
Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ
Самые крупные ТРЦ за пределами городов-миллионников
Лучшими ТРЦ с большой площадью, но в городах с населением менее 1 миллиона человек, признаны следующие:
- Fabrika (Херсон).
- Global UA (Житомир).
- Hollywood Mall (Чернигов).
- "Киев" (Полтава).
- "Порт-Сити" (Мариуполь).
Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ
Лучшие средние ТРЦ за пределами городов-миллионников
Список лучших средних по площади ТРЦ в городах с населением менее 1 миллиона человек выглядит так:
- "Мегамолл" (Винница).
- City Mall (Запорожье).
- "Порт-Сити" (Луцк).
- "Оазис" (Хмельницкий).
- "Подоляны" (Тернополь).
Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ
Лучшие малые ТРЦ за пределами городов-миллионников
Лучшими малыми торгово-развлекательными центрами в небольших городах стали:
- Lubava (Черкассы).
- Sky Park (Винница).
- "Мануфактура" (Сумы).
- "Злата Плаза" (Ровно).
- City Center (Николаев).
Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ