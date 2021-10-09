RAU опросила экспертов и участников рынка торгово-развлекательной недвижимости, предложив им дать оценку известным ТРЦ по шкале от 1 до 5. На основе собранных данных и был сформирован рейтинг.

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Самые крупные ТРЦ в городах-миллионниках

В список лучших в этой категории попали преимущественно столичные ТРЦ:

  1. Ocean Plaza (Киев).
  2. River Mall (Киев).
  3. Gulliver (Киев).
  4. Victoria Gardens (Львов).
  5. Lavina Mall (Киев).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие средние ТРЦ в городах-миллионниках

Лидерами среди средних по площади торгово-развлекательных центров в городах-миллионниках стали:

  1. Forum Lviv (Львов).
  2. ЦУМ (Киев).
  3. "Мост-Сити" (Днепр).
  4. "РайON" (Киев).
  5. "Французский бульвар" (Харьков).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие малые ТРЦ в городах-миллионниках

В топ-5 малых ТРЦ в городах-миллионниках попали исключительно столичные:

  1. Piramida (Киев).
  2. Smart Plaza Polytech (Киев).
  3. Globus (Киев).
  4. New Way (Киев).
  5. "Алладин" (Киев).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Самые крупные ТРЦ за пределами городов-миллионников

Лучшими ТРЦ с большой площадью, но в городах с населением менее 1 миллиона человек, признаны следующие:

  1. Fabrika (Херсон).
  2. Global UA (Житомир).
  3. Hollywood Mall (Чернигов).
  4. "Киев" (Полтава).
  5. "Порт-Сити" (Мариуполь).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие средние ТРЦ за пределами городов-миллионников

Список лучших средних по площади ТРЦ в городах с населением менее 1 миллиона человек выглядит так:

  1. "Мегамолл" (Винница).
  2. City Mall (Запорожье).
  3. "Порт-Сити" (Луцк).
  4. "Оазис" (Хмельницкий).
  5. "Подоляны" (Тернополь).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ

Лучшие малые ТРЦ за пределами городов-миллионников

Лучшими малыми торгово-развлекательными центрами в небольших городах стали:

  1. Lubava (Черкассы).
  2. Sky Park (Винница).
  3. "Мануфактура" (Сумы).
  4. "Злата Плаза" (Ровно).
  5. City Center (Николаев).

Лучшие торгово-развлекательные центры / Инфографика НВ