Лучшие IT-работодатели Украины 2021 года: какие компании возглавили рейтинг

6 декабря 2021 , 16:55
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Источник:

DOU

Издание DOU опубликовало рейтинг лучших IT-работодателей Украины 2021 года. Список лидеров в 4 категориях составили на основе опросов 23 736 специалистов.

Всего оценивали 1 391 компанию по пяти блокам вопросов, на которые отвечали работники из сферы IT. На их основе сформировали 4 пятерки лидеров в зависимости от величины команд компаний.

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Лучшие IT-работодатели Украины 2021

Респонденты давали оценку компенсациям, условиям труда, проектам, карьере и лояльности в компаниях, где они работают или работали. В 2021 году, на основе собранной информации, списки возглавили:

Более 1 500 сотрудников

  1. Intellias.
  2. N-iX.
  3. Genesis.
  4. Sigma Software.
  5. ELEKS.

800 – 1 500 сотрудников

  1. Andersen.
  2. SQUAD.
  3. Plarium.
  4. Parimatch Tech.
  5. Innovecs.

200 – 800 сотрудников

  1. Terrasoft.
  2. ALLSTARSIT.
  3. Computools.
  4. Svitla Systems.
  5. AgileEngine.

81 – 100 сотрудников

  1. Codemotion.
  2. Crunch.
  3. Unicsoft.
  4. Ringostat.
  5. MWDN

Победители рейтинга 2021 года / Скриншот DOU

Напомним, что ранее президент ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер сообщал о дефиците специалистов в сфере IT. Эксперт отмечал, что спрос на квалифицированных работников на отечественном рынке ежегодно растет на 30% и в 2021 году отрасль нуждается как минимум в 54 тысячах новых IT-инженеров.

Автор: Сергій Зятюк