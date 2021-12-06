Лучшие IT-работодатели Украины 2021 года: какие компании возглавили рейтинг
Источник:DOU
Издание DOU опубликовало рейтинг лучших IT-работодателей Украины 2021 года. Список лидеров в 4 категориях составили на основе опросов 23 736 специалистов.
Всего оценивали 1 391 компанию по пяти блокам вопросов, на которые отвечали работники из сферы IT. На их основе сформировали 4 пятерки лидеров в зависимости от величины команд компаний.
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Лучшие IT-работодатели Украины 2021
Респонденты давали оценку компенсациям, условиям труда, проектам, карьере и лояльности в компаниях, где они работают или работали. В 2021 году, на основе собранной информации, списки возглавили:
Более 1 500 сотрудников
- Intellias.
- N-iX.
- Genesis.
- Sigma Software.
- ELEKS.
800 – 1 500 сотрудников
- Andersen.
- SQUAD.
- Plarium.
- Parimatch Tech.
- Innovecs.
200 – 800 сотрудников
- Terrasoft.
- ALLSTARSIT.
- Computools.
- Svitla Systems.
- AgileEngine.
81 – 100 сотрудников
- Codemotion.
- Crunch.
- Unicsoft.
- Ringostat.
- MWDN
Победители рейтинга 2021 года / Скриншот DOU
Напомним, что ранее президент ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер сообщал о дефиците специалистов в сфере IT. Эксперт отмечал, что спрос на квалифицированных работников на отечественном рынке ежегодно растет на 30% и в 2021 году отрасль нуждается как минимум в 54 тысячах новых IT-инженеров.