Всего оценивали 1 391 компанию по пяти блокам вопросов, на которые отвечали работники из сферы IT. На их основе сформировали 4 пятерки лидеров в зависимости от величины команд компаний.

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Лучшие IT-работодатели Украины 2021

Респонденты давали оценку компенсациям, условиям труда, проектам, карьере и лояльности в компаниях, где они работают или работали. В 2021 году, на основе собранной информации, списки возглавили :

Более 1 500 сотрудников

Intellias. N-iX. Genesis. Sigma Software. ELEKS.

800 – 1 500 сотрудников

Andersen. SQUAD. Plarium. Parimatch Tech. Innovecs.

200 – 800 сотрудников

Terrasoft. ALLSTARSIT. Computools. Svitla Systems. AgileEngine.

81 – 100 сотрудников

Codemotion. Crunch. Unicsoft. Ringostat. MWDN

Победители рейтинга 2021 года / Скриншот DOU