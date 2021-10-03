Лучшая помощь от государства – это невмешательство в дела бизнеса: опрос предпринимателей

Европейская бизнес-ассоциация определила, как работает и что беспокоит украинский малый и микробизнес. 48% предпринимателей уверяют, что не нуждаются в государственной поддержке, а лучшая помощь – это невмешательство в их дела.

В опросе приняли участие предприниматели из программы Европейской бизнес-ассоциации Unlimit Ukraine. Они поделились, готовы ли их предприятия к новому локдауну, в каких государственных программах поддержки бизнеса уже участвовали, а также сравнили докарантинный уровень доходов с нынешним.

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Что известно о Европейской бизнес-ассоциации European Business Association (EBA) или Европейская бизнес-ассоциация – организация международного бизнеса в Украине, некоммерческая организация юридических лиц, основанная в 1999 году. Объединяет более 1 000 европейских, украинских и международных компаний, которым предлагает коллективную защиту интересов, информационную поддержку, образовательные и социальные мероприятия.



Источник: European Business Association (EBA) или Европейская бизнес-ассоциация – организация международного бизнеса в Украине, некоммерческая организация юридических лиц, основанная в 1999 году. Объединяет более 1 000 европейских, украинских и международных компаний, которым предлагает коллективную защиту интересов, информационную поддержку, образовательные и социальные мероприятия.Источник: Википедия

К локдауну готовы не полностью

В Министерстве здравоохранения Украины предполагают, что жесткий локдаун начнется не раньше, чем в ноябре. Согласно опросу предпринимателей, 34% готовы к этому, а 41% – нет. Каждый четвертый не знает, что ответить.

Доходы восстанавливаются, но не у всех

28% ФЛП по состоянию на сегодня пока не достигли докарантинного уровня доходов. Почти половина предпринимателей возобновила доход частично, а вот 7% начали получать больше, чем до начала пандемии.

Остальные предпринимателей (17%) заверили, что карантин никак не повлиял на их финансовые показатели.

Вместе с тем 66% ФЛП более 50% своих доходов получают безналично, при этом треть опрошенных утверждают, что наличные уменьшились именно вследствие карантина.

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Поддержка государства не нужна

48% уверяют, что не будут нуждаться в государственной поддержке, если карантин в очередной раз усилится. Вместо этого они хотят, чтобы государство не вмешивалось в дела их бизнеса.

18% респондентов отмечают, что им помогло бы снижение налогового давления на оплату труда (НДФЛ, военный сбор, ЕСВ), а 10% ожидают более быструю и эффективную диджитализацию услуг и сервисов для предпринимателей.

Вместе с тем большинство опрошенных не принимали участия в госпрограмме "Доступные кредиты 5 – 7–9%", а 52% не подавались на карантинное единоразовое пособие в размере 8 тысяч гривен, не считая такую сумму вспомогательной.

Каждый пятый предприниматель получил средства от государства, а еще 15% участвовали, но помощи не дождались. В программе "5–7–9%" показатели среди респондентов следующие:

69% не обращались за льготными кредитами;

15% предпринимателей банки отказывали в кредитовании;

6% получили кредит по программе успешно.

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