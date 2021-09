Лучшая бизнес-книга 2021 года: Financial Times опубликовало шорт-лист престижной премии

Издание Financial Times вместе с McKinsey опубликовали шорт-лист ежегодной премии "Лучшая бизнес-книга года". По словам основателей награды, книги из списка предлагают решение ряда актуальных проблем, с которыми борется современный бизнес.

В частности, в них авторы раскрывают темы изменений климата, устойчивого развития и инклюзивности. Всего в шорт-лист попали 6 книг, которые уже признаны лучшими в своей сфере в 2021 году.

1. The World for Sale, Хавьер Блас и Джек Фрачи

Книга двух бывших журналистов Financial Times рассказывает о том, как группа международных торговых компаний пережила товарный бум в 2000-х годах. The World for Sale будет интересна тем, кто желает узнать, как создавался современный мир большого бизнеса и что способствовало его развитию.

Книга The World for Sale / Фото Amazon

2. Empire of Pain, Патрик Раден Киф

Этот бестселлер The New York Times критики назвали "увлекательной, но в то же время раздражительной историей". Ее, в частности, советует прочитать бывший президент США Барак Обама. Empire of Pain исследует связь между династией семьи Саклер, которая владела несколькими фармацевтическими компаниями, и появлением опиоидного кризиса.

Книга Empire of Pain / Фото Amazon

3. The Conversation, Роберт Ливингстон

Передовой социальный психолог Гарварда исследует, как сделать так, чтобы сложные дискуссии о расе, работе и обществе в целом привели к реальным изменениям и расовой справедливости, в частности внутри и благодаря бизнесу.

Книга The Conversation / Фото Amazon

4. The New Climate War, Майкл Эван Манн

В своей книге климатолог предлагает системные меры, которые необходимо применять для борьбы с глобальной проблемой изменения климата. The New Climate War рекомендуют, в частности, актер Леонардо Ди Каприо и эко-активистка Грета Тунберг.

Книга The New Climate War / Фото Amazon

5. This Is How They Tell Me the World Ends, Николь Перлрот

В книге автор анализирует угрозы, которые несет "гонка вооружений" между киберпреступниками, шпионами и хакерами, которые пытаются проникнуть в важнейшие мировые компьютерные системы. Рассказ напоминает напряженный детектив.

Книга This Is How They Tell Me the World Ends / Фото Amazon

6. The Aristocracy of Talent, Адриан Вулридж

Книга журналиста предлагает всесторонний анализ негативной реакции на меритократию – принцип управления, согласно которому руководящие должности занимают самые способные люди, независимо от их социального или экономического статуса. Автор приводит противоречивые доводы в пользу возрождения системы "конкуренции талантов".

Книга The Aristocracy of Talent / Фото Amazon