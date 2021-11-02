Локдаун для украинского бизнеса: чего ждать предпринимателям и кто пострадает больше всего

В начале пандемии COVID-19 отечественный бизнес был вынужден адаптироваться к новым условиям и существенно реорганизовывать свою работу. После непродолжительного улучшения ситуации предприниматели снова готовятся к непростому периоду – очередному локдауну.

О том, научился ли украинский бизнес адаптироваться к жестким пандемическим ограничениям, по каким отраслям очередной локдаун ударит больше всего и как оптимизировать внутренние процессы в компании, чтобы смягчить негативные последствия, Бизнес 24 рассказала член Украинского совета бизнеса Елена Хотенко.

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Готовность бизнеса к очередному локдауну

Ужесточение ограничений и попадание в красную зону, конечно же, принесет украинскому бизнесу неудобства и определенные убытки. Впрочем, по словам Елены Хотенко, опыт предыдущих локдаунов для отечественных компаний не прошел бесследно.

В настоящее время украинский бизнес готов к переходу на онлайн-режим предоставления услуг. Для этого существует множество сервисов, к которым уже привыкли и потребители, и предприниматели. В течение предыдущих локдаунов компании научились работать с персоналом, договариваться об изменении условий аренды помещений и так далее. Бизнес снабдил персонал всеми необходимыми средствами защиты против COVID-19 и очень активно вакцинирует сотрудников. Сегодня попадание в красную зону уже не является шоком – 90% бизнеса может и продолжает работать даже в таких условиях. Елена Хотенко член Украинского совета бизнеса

По каким отраслям локдаун ударит больше всего

Новая волна COVID-19 и, как следствие, локдаун, по мнению эксперта, больше всего ударит по таким секторам:

пассажирские перевозки;

спортивные клубы;

общепит;

продажа непродовольственных товаров;

концертная деятельность.

Все эти отрасли взяли на себя основной удар и во время прошлого локдауна, так что ничего нового ожидать не стоит.

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Более жесткие ограничения для невакцинированных

Елена Хотенко отмечает, что отечественный бизнес заинтересован в том, чтобы население достигло коллективного иммунитета и поддерживает введение более жесткого локдауна для невакцинированных.

При этом представители бизнеса просят создать условия, которые дали бы возможность упрощенного контроля клиентов (проверки сертификатов вакцинации или наличия негативного теста). Доступ предпринимателей к программам для проверки и экспресс-тестирования могут существенно снизить напряжение между бизнесом и клиентами. Так, вместо отказа в предоставлении услуг бизнес мог бы направлять своих клиентов на быстрое прохождение теста по доступной цене в ближайшей аптеке.

Вместе с тем эксперт отмечает, что штрафы для бизнеса касательно контроля клиентов несправедливы. Поскольку именно бизнес находится на передовой, выполняет все требования государства, да еще и несет финансовую ответственность за нарушения в этом вопросе.

Поддержка государства

Поддержка бизнеса во время локдауна со стороны государства, по словам Елены Хотенко, очень важна. Предприниматели уже получали единовременную помощь в размере 8 тысяч гривен, а также использовали возможность получить льготные кредиты.

Впрочем, бизнесу нужна не только финансовая помощь. Предприниматели требуют системного подхода и принятия целого ряда законодательных инициатив для восстановления после кризиса и выхода на новый уровень развития.

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Как бизнесу подготовиться к очередному локдауну

Множество украинских предприятий научились использовать платформы, позволяющие разрабатывать проекты и контролировать рабочие процессы дистанционно. Уже сейчас многие компании в сфере услуг коммуницируют и проводят совещания с помощью интернета и специальных программ.

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Кроме этого, бизнесу следует постоянно соблюдать все требования по безопасной дистанции, уборке и дезинфекции помещений и так далее. Уже никого не нужно заставлять носить маски и обрабатывать руки антисептиком, и таких мер достаточно, чтобы предприятия безопасно и эффективно функционировали даже в условиях локдауна.