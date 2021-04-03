Генеральный директор Amazon Джефф Безос в 1999 году увидел потенциальный новый логотип компании. На нем была изображена стрелка в виде улыбки. Безосу это очень понравилось.

Безос сиял и все время говорил, как сильно ему нравится логотип. Он заверил, что увидел именно то, что хотел.

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Безос сказал фразу, которая стала настоящим анекдотом.

Если кому-то не понравится этот логотип, это означает, что им не нравятся щенки,

– заявил директор компании.

Каким был старый логотип

Первый логотип компании был такой "Amazon.com". Под надписью была небольшая "нахмуренная" оранжевая линия.



Старый логотип Amazon / Фото amazon.com

Прошло более 20 лет, как логотип решили изменить.

Как придумали новый

Безос встретился с одним из брендинговых агентств и поделился своими грандиозными планами Amazon. Он заявил, что теперь в ассортименте компании будет совершенно разный товар.

Тогда окончания "com" забрали, а галочку превратили в знаменитую улыбку, узнаваемую сегодня во всем мире.



Современный логотип Amazon / Фото inventure

Эта улыбка-стрелка указывает на то, что на платформе есть весь ассортимент продуктов.

Скандальные "усы Гитлера"

Недавно компания изменила логотип своего приложения. На нем была изображена коробка с синей лентой и известной улыбкой.



Логотип приложения напоминал пользователям усы Гитлера / Коллаж 24 канала

Однако логотип резко раскритиковали. Заверили, что он напоминает усы Адольфа Гитлера. Amazon сразу же изменила изображения.