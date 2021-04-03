Сиял от счастья: Джефф Безос был в восторге от логотипа Amazon и сказал забавную фразу
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в 1999 году увидел потенциальный новый логотип компании. На нем была изображена стрелка в виде улыбки. Безосу это очень понравилось.
Источник:Business Insider
Безос сиял и все время говорил, как сильно ему нравится логотип. Он заверил, что увидел именно то, что хотел.
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Безос сказал фразу, которая стала настоящим анекдотом.
Если кому-то не понравится этот логотип, это означает, что им не нравятся щенки,
– заявил директор компании.
Каким был старый логотип
Первый логотип компании был такой "Amazon.com". Под надписью была небольшая "нахмуренная" оранжевая линия.
Старый логотип Amazon / Фото amazon.com
Прошло более 20 лет, как логотип решили изменить.
Как придумали новый
Безос встретился с одним из брендинговых агентств и поделился своими грандиозными планами Amazon. Он заявил, что теперь в ассортименте компании будет совершенно разный товар.
Тогда окончания "com" забрали, а галочку превратили в знаменитую улыбку, узнаваемую сегодня во всем мире.
Современный логотип Amazon / Фото inventure
Эта улыбка-стрелка указывает на то, что на платформе есть весь ассортимент продуктов.
Скандальные "усы Гитлера"
Недавно компания изменила логотип своего приложения. На нем была изображена коробка с синей лентой и известной улыбкой.
Логотип приложения напоминал пользователям усы Гитлера / Коллаж 24 канала
Однако логотип резко раскритиковали. Заверили, что он напоминает усы Адольфа Гитлера. Amazon сразу же изменила изображения.
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