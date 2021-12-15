Люди ночуют под магазином Chanel, чтобы приобрести предметы роскоши: шокирующие фото

Жители Южной Кореи с 5 утра занимают очередь перед магазином Chanel, чтобы приобрести предметы роскоши. Некоторые даже установили палатки вблизи бутика и ночуют под зданием.

Такого ажиотажа в стране не было даже в начале пандемии, когда по всему миру люди массово скупали товары первой необходимости. Дело в том, что корейское представительство французского бренда в этом году повышало цены уже 4 раза.

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Люди ночуют под бутиком

Безумие вокруг роскошного бренда в местных магазинах началось, когда пандемия ограничила путешествия корейцев за границу с целью шопинга. Азиатская страна сейчас является 7 по величине рынком предметов роскоши, а объем продаж в этой отрасли в 2021 году уже составил 14,2 миллиарда долларов.

Из-за резкого роста спроса на внутреннем рынке корейское представительство Chanel повысило цены на товары в течение года в среднем на 45% с целью снижения ажиотажа. Однако это лишь еще больше взбудоражило корейцев скупать роскошные вещи бренда.

Нынешняя стоимость является самой низкой, которую вы когда-нибудь увидите в будущем. Бренд продолжает повышать цены, поэтому я сейчас здесь,

– рассказывает 31-летняя Чо Юнбит, занявшая очередь в магазин Chanel утром 14 декабря.

Корейцы устанавливают палатки под магазином Chanel / Фото Bloomberg

В октябре Chanel Korea ввела ограничение: одному человеку разрешили покупать только одну сумку из популярных линеек Classic Flap и Coco Handle в год – их актуальная стоимость в Южной Корее сейчас составляет около 9 500 долларов.

Всего в Южной Корее есть 9 бутиков Chanel, которые ежегодно приносят французскому бренду около 8,5% общей прибыли на международных рынках.

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Прибыльный бизнес

Люди под бутиком заявляют, что не все они являются большими поклонниками бренда, однако занимают очередь, чтобы подзаработать. Дело в том, что из-за растущего спроса на предметы роскоши, в Южной Корее во время пандемии появилось новое прибыльное направление бизнеса.

Люди, которые заняли очередь в магазин, впоследствии перепродают дефицитные товары роскоши по еще более высоким ценам.

Мне стоило приобрести сумку Chanel в 2019 году и сегодня ее перепродать. Это сейчас прибыльнее, чем вкладываться в акции компаний,

– рассказывает кореянка Хан Джи Мин.

Корейцы занимают очередь в Chanel, чтобы заработать на перепродаже / Фото Bloomberg

К слову, аналитики прогнозируют, что в 2022 году бренд продолжит повышать цены. На это повлияет не только огромный спрос потребителей, но и рост стоимости сырья, производства, колебания обменного курса валют и ряд других факторов.