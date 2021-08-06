Люди готовы получать меньшую зарплату, лишь бы и дальше работать дистанционно: опрос

Опрос страховой компании Breeze показал, что 65% работников соглашаются на снижение заработной платы, лишь бы продолжить работу из дома. Ради того, чтобы не ходить в офисы, люди готовы получать от 5 до 25% меньше денег.

Опрос провели среди работников американских предприятий, выполнявших свою работу дистанционно в течение пандемии. Сейчас все больше компаний возвращает сотрудников в офисы, и многим из них это очень не нравится.

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Детали опроса

65% американцев готовы на снижение зарплаты на 5%;

38% согласятся в дальнейшем работать дистанционно с 10% снижением;

18% готовы пожертвовать 20% своих доходов ради удаленной работы;

15% не против сокращения зарплаты на 25%.

Почему работники готовы на меньшие зарплаты

Работа из дома стала привычной и комфортной для многих людей. Кроме этого, согласно данным другого исследования, благодаря дистанционке американские работники в целом экономят около 411 миллионов долларов в день.

Всего в США каждый работник экономит благодаря удаленной работе около 325 долларов ежемесячно. В частности, в штате Нью-Йорк эта сумма составляет 475 долларов, а на Аляске – 654 доллара. Это вызвано, в частности, отсутствием затрат на доезд до и с рабочего места, приготовлением пищи дома, а не покупки ланча в кафе и ресторанах, а также снижением корпоративных расходов.

К слову, среди всех опрошенных, больше всего на сокращение зарплаты ради дистанционной работы готовы представители возрастных групп от 40 до 55 лет (поколение Х) и от 25 до 39 лет (миллениалы). А представители поколения Z (моложе 25 лет) скорее взяли бы дополнительные часы работы, чтобы зарабатывать больше.

Какие возрастные категории готовы к меньшей зарплате ради работы из дома / Инфографика Breeze Insurance