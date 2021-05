Любимые книги миллиардеров: топ от Маска Гейтса, Цукерберга и Безоса

Ищете, что почитать летом и интересуетесь миром бизнеса? Мы подготовили вам подборку любимых книг таких акул бизнеса как Илон Маск, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие.

Даже наиболее успешным людям в бизнесе порой нужна поддержка – и чтобы получить ее, они довольно часто обращаются к книгам. Билл Гейтс и Чарльз Кох настолько увлечены книгами, что на их персональных страницах есть целые разделы с рекомендациями книг. Марк Цукерберг создал собственный книжный клуб, а Маск часто обсуждает в твиттере, что он читает.

Книжные рекомендации от миллиардеров

1. Уоррен Баффет и Билл Гейтс - Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит

Business Adventures – Twelve Classic Tales from the World of Wall Street, Джон Брукс, 1969 год / Фото Аmazon

Эта книга является любимым произведением сразу двух миллиардеров: Билла Гейтса и Уоррена Баффета. Билл Гейтс называет ее лучшей книгой о бизнесе, которые он когда-либо читал. Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поделился этой книгой с соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом в 1991 году, и эта книга быстро стала для Гейтса основной бизнес-книгой.

Сегодня, более чем два десятилетия после того, как Уоррен дал ее мне, и более чем через четыре десятилетия после того, как она была впервые опубликована, "Бизнес-приключения" остаются лучшей деловой книгой, которую я когда-либо читал. Глубокие идеи Брукса о бизнесе так же актуальны сегодня, как и тогда,

– пишет Гейтс на сайте GatesNotes.com.

2. Джефф Безос – Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением

Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies Джим Коллинз, Джерри И. Поррас, 1994 год / Фото Аmazon

Основатель Amazon Джефф Безос неоднократно говорил, что это его любимая бизнес-книга.

Это не книга о харизматических лидерах-визионерах. Она не о концепции провидческих продуктов, о пророческих изделиях или провидческом понимании рынка. Она также не о том, как просто иметь корпоративное видение. Это книга о чем-то гораздо важнее, долговечное и существеннее. Она о дальновидных компаниях,

– так сами авторы описывают собственную книгу

3. Илон Маск – от нуля до единицы! Заметки о стартапах

Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, Питер Тиль, 2014 год / Фото Amazon

В этом бестселлере Питера Тиля рассматривается будущее прогресса в Америке. То, как люди должны думать об инновациях, и правильные вопросы, которые нужно задавать, когда вы осваиваете новую территорию в бизнесе.

Питер Тиль создал множество прорывных компаний, и "От нуля до единицы" показывает, как это сделать,

– написал о книге основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что эта книга "предлагает абсолютно новые и свежие идеи о том, как создавать ценности в мире".

4. Марк Цукерберг – Упадок власти

The End of Power, Мойзес Наим, 2013 год / Фото Amazon

Цукерберг поет дифирамбы этой книге, признанной Financial Times лучшей книгой года в 2013 году. В книге исследуется динамика смены власти.

Власть перемещается – от крупных, стабильных армий к свободным бандам повстанцев, от корпоративных левиафанов к моторным стартапам, от президентских дворцов к общественным площадкам. Но власть также меняется, ее становится труднее использовать и легче потерять,

– говорится в описании книги.

Когда Цукерберг разместил книгу "Закат власти" в своей виртуальной читательской группе в фейсбуке, она была распродана менее чем за два дня по всему миру.

5. Шерил Сандберг – Откройте собственные сильные стороны

Now, Discover Your Strengths, Бакингем Маркус, 2001 год / Фото Amazon

По словам главного операционного директора Facebook, эта книга исследует, как люди могут развивать свои уникальные таланты и сильные стороны.

Маркус Бакингем (соавтор книги) и его коллеги в течение 25 лет проводили опрос сотрудников, чтобы выяснить, какие факторы предвещаю выдающиеся результаты. Они обнаружили, что важнейшей предпосылкой успеха компании или подразделения было то, сколько людей ответили "да" на вопрос: "есть ли у вас возможность каждый день делать то, что у вас получается лучше всего?". Эта книга сыграла важную роль в том, как мы думаем о развитии талантов в Facebook,

– сказала Сандберг изданию New York Times

Также Шерил Сандберг отмечает, что именно вышеупомянутый вопрос, определяет то, как Facebook сейчас проводит оценку работы сотрудников и многие другие аспекты деятельности компании.

6. Чарльз Кох – Знание и решения

Knowledge and Decisions, Томас Соуэлл, 1980 год / Фото Аmazon

Американский предприниматель-миллиардер и филантроп включил эту книгу, получившую премию Центра права и экономики в 1980 году, в перечень 30 книг, рекомендованных к прочтению на его сайте. В книге исследуется, "как знания распространяются и распределяются в современном обществе".

В аннотации к книге указано, что общество страдает от постоянно растущего разрыва между знаниями из первых рук и принятием решений,

– подчеркивает Чарльз Кох

Многие читатели восторженно отзываются о книге, один из них отмечает, что она изменила то, как он анализирует социальные и политические тенденции, а другой называет ее "глубокой, основополагающей работой".