Россия была обязана вернуть самолеты во вторник, 29 марта. Однако так это и не сделала.

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С начала войны дублинской компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и 3 из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах. Таким образом, компания сократила свои риски с 3,1 миллиарда долларов до 2,5 миллиарда долларов.

Сейчас лизинговая компания требует от России 3,5 миллиарда долларов. Компания нацелена достичь удовлетворения всех своих претензий по страховым полисам, а также будет прибегать к "другим доступным средствам правовой защиты", подчеркнул исполнительный директор Энгус Келли.

Россия украла самолеты

Напомним, что в рамках санкций, наложенных на Россию, лизинговые компании должны были расторгнуть контракты с российскими авиалиниями и отозвать свои самолеты и двигатели. Сейчас в России застряли более 500 самолетов стоимостью примерно в 10 миллиардов долларов, которые агрессор не хочет отдавать.

Кремль же издал приказ о "национализации" иностранных самолетов. Страховщики, брокеры и лизингодатели уже в предвкушении судебного сражения с Россией.

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