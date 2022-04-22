Отмечается, что полное прекращение бизнеса на территории страны-агрессора, переговоры о соглашениях с западными деловыми партнерами и возврат инвестиций в Литву удастся завершить в течение 3 – 4 месяцев. Об этом заявил руководитель литовской Vičiūnai Group Шарунас Матийошайтис, передает 24 канал.

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Почему Vičiūnai Group не может резко покинуть российский рынок

Глава Vičiūnai Group объяснил, что полный выход с любого рынка – к сожалению, не вопрос одного месяца, недели, а тем более дня.

Многим может показаться, что прекратить бизнес – это отключить электрический переключатель. Мы видим, что не только у нас, но и у всех крупных предприятий, объявивших о выходе из России, идет реальная работа, которая занимает много времени и требует не одного месяца.

– прокомментировал Матийошайтис.

Руководитель группы компаний подчеркнул, что за это время ими уже проделана большая работа, направленная на полное прекращение деятельности в России:

остановлены все инвестиции в производство, логистику и торговлю;

отменены все спонсорские и маркетинговые кампании;

не закупается сырье для завода в Калининградской области;

никакие продукты, производимые в России, не ввозятся в ЕС.

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Производство сейчас осуществляется только с использованием сырья, приобретенного до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это, отмечает глава литовской группы компаний, происходит только для того, чтобы предприятие могло рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе.

"Сырье заказано еще до начала активной агрессии России против Украины, а это почти 200 морских контейнеров, которые мы вернули назад, и в Россию они не попали", – заметил Матийошайтис.

Что известно о Vičiūnai Group

Литовская группа компаний является крупнейшим производителем рыбной продукции в странах Балтии. Известна товарами под торговой маркой



Источник: Viči.Источник: Wikipedia Литовская группа компаний является крупнейшим производителем рыбной продукции в странах Балтии. Известна товарами под торговой маркой

План выхода литовской группы компаний с рынка России

По словам главы Vičiūnai Group, ведутся интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России. Поспешный и необдуманный выход с российского рынка, подчеркивает руководитель, имел бы негативные последствия для всей группы компаний – иностранные кредиторы и поставщики перестали воспринимать Vičiūnai Group, как надежного партнера.

Ранее литовская группа компаний отмечала, что вся продукция, реализуемая на европейском рынке, в частности, в Украине, изготовлена исключительно в Литве, Эстонии и Испании. Эти фабрики не употребляют сырье ни российского, ни белорусского происхождения.

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Поддержка Украины в войне против России

Литовская Vičiūnai Group с самого начала полномасштабной войны осудила действия России и всячески поддерживает около 800 своих сотрудников в Украине. Кроме того, около 500 украинцев работают на предприятиях компании в Литве.

В середине марта российские оккупанты обстреляли склад Vičiūnai Group в Украине – в результате было уничтожено 3,5 тонны пищевой продукции компании. После разрушения раздача продовольствия осуществляется из других складов предприятия, расположенных во Львове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске и Николаеве.

Руководство Vičiūnai Group добавляет, что, как и вся Литва, компания выражает искреннюю поддержку народу Украины, который мужественно борется за свою свободу и демократические ценности, а также делает все необходимое для ускорения победы Украины.

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