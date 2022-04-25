Lidl отложил запуск сети супермаркетов в Украине, – СМИ

В октябре 2021 года компания Lidl заявила о предстоящем открытии сети супермаркетов в Украине. из-за войны запуск сети в настоящее время отменяется.

Lidl решил отложить открытие своих магазинов в Украине. Подлое нападение россиян заставило компанию изменить свои планы.

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Lidl откладывает запуск в Украине

На какой срок компания решила отложить свое решение о запуске в Украине – неизвестно. Топменеджер компании Адам Мищишин, назначенный региональным руководителем Lidl Ukraine, пока возглавит сеть в Словакии. Матеуш Гала, занимающий эту должность, в мае начнет руководить филиалом в Бельгии и Люксембурге.

Lidl – немецкая сеть супермаркетов, которая вышла на многие мировые рынки, в частности она работает почти во всех странах ЕС. В настоящее время число магазинов, находящихся под управлением Lidl, составляет около 11500.

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