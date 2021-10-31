Лидеры стран G20 поддержали введение глобального минимального налога

Лидеры "Большой двадцатки" поддержали идею внедрения глобального минимального налога для транснациональных компаний. Теперь доходы таких корпораций будут облагаться налогом на уровне не ниже 15%.

Официальное соглашение лидеры стран подпишут 31 октября. Однако президент США Джо Байден уже приветствовал это решение.

Интересно Сколько миллиардов потеряет Илон Маск из-за нового налога

Американские компании в выигрыше

Министр финансов США Джэнет Йеллен заявила, что соглашение стало "критическим моментом" для мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии. По ее словам, это соглашение позволит остановить губительную гонку в отношении налогообложения доходов. Также Йеллен добавила, что американские компании в выигрыше от этого соглашения, некоторым корпорациям из других стран придется платить большие налоги.

Президент США Джо Байден заявил, что это соглашение изменит мировую экономику.

Здесь, на G20, лидеры, представляющие 80% мирового ВВП, как союзники, так и конкуренты, четко заявили о своей поддержке сильного глобального минимального налога. Это больше, чем просто налоговое соглашение — это дипломатия, которая меняет нашу глобальную экономику и помогает нашим людям.

– заявил Байден.

Новое налогообложение касается техногигантов мирового рынка, рентабельность по чистой прибыли которых составляет более 10%. В основном речь идет о тех компаниях, которые относят большинство своего дохода к интеллектуальной собственности.

После вступления в силу нового налога страны Европы откажутся от налогов на цифровые услуги, действующие сейчас.

Проект глобального минимального налога министры финансов "Большой двадцатки" поддержали еще в июле 2021 года во время встречи в Лондоне. На саммите в Риме лидерам стран нужно утвердить окончательную редакцию соглашения и подписать его.