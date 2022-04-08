Лидеры до сих пор Китай и Франция: аналитики посчитали компании, продолжающие работать в РФ

8 апреля 2022 , 09:37
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Источник:

телеграм Андрея Ермака

Аналитики Yale School of Management посчитали компании, которые продолжают работать в России, несмотря на массовые убийства украинцев. Лидерами остаются Китай и Франция.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Сколько компаний продолжают работать в России

По данным Yale School of Management, компании нескольких стран до сих пор продолжают работать на территории страны-агрессора:

  • Китай – 42 компании;
  • Франция – 28 компаний;
  • США – 22 компании;
  • Индия – 21 компания;
  • Германии – 13 компаний;
  • Япония – 13 компаний;
  • Италия – 10 компаний;

По словам Ермака, Украина активизирует работу с правительствами стран, чтобы они нашли нужные слова для прекращения работы компаний с Россией.

"Каждый доллар в бюджет России – это кровь наших детей", – добавил глава ОПУ.

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Автор: Тетяна Кійовська