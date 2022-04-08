Лидеры до сих пор Китай и Франция: аналитики посчитали компании, продолжающие работать в РФ

Аналитики Yale School of Management посчитали компании, которые продолжают работать в России, несмотря на массовые убийства украинцев. Лидерами остаются Китай и Франция.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Сколько компаний продолжают работать в России

По данным Yale School of Management, компании нескольких стран до сих пор продолжают работать на территории страны-агрессора:

Китай – 42 компании;

Франция – 28 компаний;

США – 22 компании;

Индия – 21 компания;

Германии – 13 компаний;

Япония – 13 компаний;

Италия – 10 компаний;

По словам Ермака, Украина активизирует работу с правительствами стран, чтобы они нашли нужные слова для прекращения работы компаний с Россией.

"Каждый доллар в бюджет России – это кровь наших детей", – добавил глава ОПУ.

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