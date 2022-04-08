Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Сколько компаний продолжают работать в России
По данным Yale School of Management, компании нескольких стран до сих пор продолжают работать на территории страны-агрессора:
- Китай – 42 компании;
- Франция – 28 компаний;
- США – 22 компании;
- Индия – 21 компания;
- Германии – 13 компаний;
- Япония – 13 компаний;
- Италия – 10 компаний;
По словам Ермака, Украина активизирует работу с правительствами стран, чтобы они нашли нужные слова для прекращения работы компаний с Россией.
"Каждый доллар в бюджет России – это кровь наших детей", – добавил глава ОПУ.
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