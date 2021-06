Выступая перед представителями СМИ, Уотерс, продемонстрировал письмо от компании Facebook с предложением использования классической песни Pink Floyd 1979 года Another Brick in the Wall, Part 2 в будущей рекламе для Instagram.

Что разозлило лидера Pink Floyd

Это письмо пришло мне сегодня утром, с предложением очень-очень большого количества денег. И мой ответ: "Идите на ...! Ни в коем случае!",

– яростно прокомментировал это предложение от Facebook Роджер Уотерс.

Во время мероприятия Роджер Уотерс зачитал письмо, которое, по его словам, пришло от Facebook.

Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы рассмотрите это предложение. Мы чувствуем, что основные чувства этой песни, и в дальнейшем актуальные и необходимые сегодня, а это говорит о том, что это произведение неподвластно времени,

– цитирует Роджер Уотерс обращение от Facebook.

Реакция Facebook

Издание Rolling Stone обратилось к Facebook с просьбой прокомментировать эту новость, но пока ответа получено не было.

Почему лидер Pink Floyd назвал Марка Цукерберга "самым влиятельным идиотом в мире"

Также соучредитель Pink Floyd в агрессивном тоне обвинил руководство Facebook в том, что они хотят использовать его культовую песню, для того чтобы сделать Facebook и Instagram еще мощнее. По мнению Роджера Уотерса это позволит социальным сетям еще больше цензуровать поток информации , вспомнив об этом в контексте мероприятия в поддержку Джулиана Ассанжа.

Что известно о Джулиане Ассанже Это австралийский журналист, интернет-активист, основатель Wikileaks. В США Ассанжу инкриминируют 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров. В случае экстрадиции в США может быть приговорен к сроку до 175 лет заключения. Дело против Джулиана Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов США о войне в Афганистане и Ираке, а также обнародованием конфиденциальных дипломатических телеграмм 2010 и 2011 годов.

Роджер Уотерс закончил свою тираду по Facebook вспомнив FaceMash , сайт, который Марк Цукерберг создал в Гарварде в 2003 году для сравнения женщин в студенческом кампусе. Этот момент был экранизирован в фильме 2010 года "Социальная сеть".

