О том, что сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss & Co покидает Россию, пишут местные СМИ. При этом компания еще в марте остановила коммерческую деятельность и любые инвестиции в Россию. И заявила, что до конца 2022 года вряд ли откроет магазины.

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Теперь компания окончательно остановила поставки новых товаров и ищет продавцов на свои магазины. Таких в России может насчитываться около 90. Правда, часть из них работает по франшизе.

По всей вероятности, те магазины, которые работали по франшизе, и останутся работать, пока это будет разрешено соглашением. В России надеются, что соглашение не запретит заниматься параллельным импортом, фактически заменив компанию Levi Strauss.

Остатки товаров компания может продать и через другие площадки.

Главным покупателем магазинов Levi's в России называют турецкую компанию Fiba Holding AS, занимающуюся развитием брендов Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России.

Уходит после 29 лет работы

Levi Strauss&Co работала на российском рынке 29 лет. Первый магазин Levi's был открыт в 1993 году.

Однако потеря российского рынка не будет значительной для компании. Совокупная выручка группы в 2021 году была 5,8 миллиарда долларов, а на российскую часть бизнеса приходится не более 2%.

Бренды покидают Россию

С момента военного вторжения России в Украину многие мировые компании заявили, что покидают российский рынок. Это фирмы, работавшие в разных отраслях – от автомобильных производителей, останавливающих свои заводы, до фармацевтических компаний и техногигантов, прекративших продажи. В общей сложности около 1000 компаний приостановили свою деятельность в России.

Производители одежды не остались в стороне от этого процесса. Самый болезненный удар по россиянам был нанесен брендами среднего класса, которые и составляют значительную часть арендаторов в торговых центрах. О закрытии своих магазинов заявили в H&M. А также в концерне Inditex, куда входит немало популярных брендов, включая Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

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Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA тоже решил покинуть Россию, продав свой бизнес китайской компании. Эта компания владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. При этом китайская компания не будет использовать принадлежащие LPP товарные знаки и бренды, ведь не имеет на это права. В то же время, новый собственник сможет продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению LPP.