Летний лагерь для миллиардеров: как Гейтс, Баффет и Цукерберг отдыхают вместе – фото

Не менее 25 миллиардеров с общим состоянием в 825 миллиардов долларов прибыли в Солнечную Долину. Конференция, которая была отменена в прошлом году из-за пандемии, позволила миллиардерам провести неделю, развлекаясь на солнце и заключая закулисные сделки.

Так называемый "летний лагерь для миллиардеров" – это ежегодное мероприятие, которое летом организует частный инвестиционный банк Allen&Co, в этом году собрал самых богатых людей Соединенных Штатов.

Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Топ-менеджеры и "звезды" из мира технологий, медиа и финансов прибыли в Солнечную долину, штат Айдахо, для того чтобы провести целую неделю в общении, панельных дискуссиях и отдыхе на природе.

Вот подборка фото самых известных "акул" бизнеса, посетивших в этом году "летний лагерь" для миллиардеров.

Билл Гейтс (Microsoft) с состоянием в 129,5 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием 124 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Это первое крупное собрание ультрабагатых людей после Всемирного экономического форума 2020 года, который прошел в Давосе, Швейцария, незадолго до того, как мир оказался "на замке" из-за пандемии COVID-19. В прошлом году "летний лагерь для миллиардеров" был отменен из-за пандемии, а в этом году он начался 5 июля.

Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) с состоянием 101,6 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Майк Блумберг (Bloomberg LP с состоянием 59 миллиардов долларов / Фото Getty Images

Фил Найт (Nike) с состоянием 58,6 миллиарда долларов / Фото Getty Images

К теме Я все испортил, – Билл Гейтс на грани слез признал, что разрушил собственный брак

"Летний лагерь миллиардеров" исторически является источником формирования предпосылок заключения крупнейших сделок в мире бизнеса. Например, покупка Джеффом Безосом газеты The Washington Post была предварительно обсуждена здесь, а приобретение компанией Disney телеканала ABC за 19 миллиардов долларов фактически состоялось во время этого мероприятия.

Майкл Делл (Dell Computers) с состоянием 48,3 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Эван Шпигель (Snapchat) с состоянием 11,5 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Род Гастингс (Netflix) с состоянием 5,3 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Папарацци, которые присутствовали на мероприятии, пытались поймать в объективы камер самых богатых людей мира, но некоторым удалось избежать этого участия, в частности, Джеффу Безосу из Amazon или Тоби Лутке из Shopify, Но многие не смогли спрятаться от фотокамер.

Эрик Лефковски (Groupon) с состоянием 4,2 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Джон Элканн (Fiat) с состоянием в 2 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Шерил Сэндберг (Facebook) с состоянием в 1,9 миллиарда долларов / Фото Getty Images

Тим Кук (Apple) с состоянием в 1,4 миллиарда долларов / Фото Getty Images