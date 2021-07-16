Так называемый "летний лагерь для миллиардеров" – это ежегодное мероприятие, которое летом организует частный инвестиционный банк Allen&Co, в этом году собрал самых богатых людей Соединенных Штатов.
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Топ-менеджеры и "звезды" из мира технологий, медиа и финансов прибыли в Солнечную долину, штат Айдахо, для того чтобы провести целую неделю в общении, панельных дискуссиях и отдыхе на природе.
Вот подборка фото самых известных "акул" бизнеса, посетивших в этом году "летний лагерь" для миллиардеров.
Билл Гейтс (Microsoft) с состоянием в 129,5 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием 124 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Это первое крупное собрание ультрабагатых людей после Всемирного экономического форума 2020 года, который прошел в Давосе, Швейцария, незадолго до того, как мир оказался "на замке" из-за пандемии COVID-19. В прошлом году "летний лагерь для миллиардеров" был отменен из-за пандемии, а в этом году он начался 5 июля.
Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) с состоянием 101,6 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Майк Блумберг (Bloomberg LP с состоянием 59 миллиардов долларов / Фото Getty Images
Фил Найт (Nike) с состоянием 58,6 миллиарда долларов / Фото Getty Images
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"Летний лагерь миллиардеров" исторически является источником формирования предпосылок заключения крупнейших сделок в мире бизнеса. Например, покупка Джеффом Безосом газеты The Washington Post была предварительно обсуждена здесь, а приобретение компанией Disney телеканала ABC за 19 миллиардов долларов фактически состоялось во время этого мероприятия.
Майкл Делл (Dell Computers) с состоянием 48,3 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Эван Шпигель (Snapchat) с состоянием 11,5 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Род Гастингс (Netflix) с состоянием 5,3 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Папарацци, которые присутствовали на мероприятии, пытались поймать в объективы камер самых богатых людей мира, но некоторым удалось избежать этого участия, в частности, Джеффу Безосу из Amazon или Тоби Лутке из Shopify, Но многие не смогли спрятаться от фотокамер.
Эрик Лефковски (Groupon) с состоянием 4,2 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Джон Элканн (Fiat) с состоянием в 2 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Шерил Сэндберг (Facebook) с состоянием в 1,9 миллиарда долларов / Фото Getty Images
Тим Кук (Apple) с состоянием в 1,4 миллиарда долларов / Фото Getty Images