Lego приостановила поставки своей продукции в Россию

Датская компания по производству игрушек и конструкторов Lego приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России. Это произошло из-за санкций, введенных в отношении страні-агрессора в результате циничного нападения на Украину.

Lego приостановила поставки продукции в Россию

Lego одна из многих других компаний, сообщивших о выходе из российского бизнеса, из-за полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. В настоящее время список насчитывает около 100 компаний, среди которых финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты.

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Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действий санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать,

– сказал пресс-атташе Lego Бенджамин Херт.

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