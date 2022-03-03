Lego приостановила поставки продукции в Россию
Lego одна из многих других компаний, сообщивших о выходе из российского бизнеса, из-за полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. В настоящее время список насчитывает около 100 компаний, среди которых финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты.
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Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действий санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать,
– сказал пресс-атташе Lego Бенджамин Херт.
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