Легендарный завод, который простаивал более 30 лет, продали: что обещает новый владелец

Частная компания "Рудомайн" выкупила легендарный горнообогатительный комбинат, который оставался недостроенным с 1985 года. Новый владелец обещает 1 500 рабочих мест.

ГОК окисленных руд расположен в городе Долинская, что в Кировоградской области. По данным системы Prozorro, "Рудомайн" заплатила за него 450,5 миллионов гривен.

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Что обещает новый владелец

"Рудомайн" отмечает, что ГОК в свое время строился за средства нескольких стран, и всего на это было потрачено 1,5 миллиарда долларов. Впрочем, за 30 лет после развала СССР предприятие так и не заработало, а готовность к запуску "застряла" на уровне 65%.

Новый собственник заявляет, что направит на погашение имеющихся долгов предприятия дополнительных 450 миллионов гривен. Запустить первую очередь достройки ГОКа "Рудомайн" планирует до 2023 года, и через 2 года вывести его на полную мощность. При этом компания обещает создать 1 500 новых рабочих мест.

Добавим, что в 2010 году Кабинет Министров уже искал инвестора для этого объекта. Тогда соглашение не состоялось из-за провала переговоров с Румынией и Словакией о сумме компенсации, поскольку страны принимали финансовое участие в строительстве комбината в советское время.

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