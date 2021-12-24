Легендарный завод, который простаивал более 30 лет, продали: что обещает новый владелец
Источник:фейсбук-страница "Рудомайн"
Частная компания "Рудомайн" выкупила легендарный горнообогатительный комбинат, который оставался недостроенным с 1985 года. Новый владелец обещает 1 500 рабочих мест.
ГОК окисленных руд расположен в городе Долинская, что в Кировоградской области. По данным системы Prozorro, "Рудомайн" заплатила за него 450,5 миллионов гривен.
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Что обещает новый владелец
"Рудомайн" отмечает, что ГОК в свое время строился за средства нескольких стран, и всего на это было потрачено 1,5 миллиарда долларов. Впрочем, за 30 лет после развала СССР предприятие так и не заработало, а готовность к запуску "застряла" на уровне 65%.
Новый собственник заявляет, что направит на погашение имеющихся долгов предприятия дополнительных 450 миллионов гривен. Запустить первую очередь достройки ГОКа "Рудомайн" планирует до 2023 года, и через 2 года вывести его на полную мощность. При этом компания обещает создать 1 500 новых рабочих мест.
Добавим, что в 2010 году Кабинет Министров уже искал инвестора для этого объекта. Тогда соглашение не состоялось из-за провала переговоров с Румынией и Словакией о сумме компенсации, поскольку страны принимали финансовое участие в строительстве комбината в советское время.
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Текст публикации "Рудомайн":
- В свое время он строился за счет нескольких стран, на что было потрачено $1,5 млрд, но за 30 лет после развала СССР так и не заработал, и его готовность осталась на уровне 65%.
- Теперь запуском Долинского горно-обогатительного комбината будет заниматься "Рудомайн". На это планируется привлечь более $100 млн.
- Компанией будет направлено 450 млн. грн. на погашение предыдущих долгов предприятия. Вообще предусматривается направление $37 млн налогов и сборов в бюджет и более $1 млн на финансирование социального развития города. Будет создано 1500 рабочих мест.
- "Рудомайн" намерен запустить первую очередь достройки ГОКа до 2023 года и за два года вывести его на полную мощность, чтобы перерабатывать 12,5 млн. т железной руды и выпускать до 3 млн. т готовой продукции в год.