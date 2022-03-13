Лапти все ближе: компания Vans останавливает работу в России

Производитель одежды и обуви Vans приостанавливает свою деятельность в России. 13 марта было последним рабочим днем всех фирменных магазинов компании на территории страны-агрессора.

Работники торговых точек бренда узнали о закрытии всех магазинов днем ​​ранее, 12 марта, сообщают российские СМИ. Одна из продавщиц магазина Vans в России отметила, что компания пообещала им все равно выплачивать минимальные зарплаты, однако "без бонусов".

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Никаких товаров Vans в России

К слову, на сайте интернет-магазина Vans отмечается, что компания не может гарантировать доставку товаров покупателям из России. Это значит, что заказать товары бренда из-за границы россияне тоже не смогут.

Корпорация VF, владеющая брендом Vans, 11 марта уже заявляла на своем сайте, что приостановит свою коммерческую деятельность на территории страны-агрессора.

В связи с эскалацией "кризиса" в Украине, VF временно приостановит свою коммерческую деятельность в России,

– говорилось в сообщении корпорации.

В VF отметили, что закроют в стране-террористе все магазины Vans, а также перестанут принимать заказы от россиян на сайте бренда The North Face. Кроме того, корпорация пожертвовала 250 тысяч долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Россияне подрались в IKEA в последний день работы магазина: смотрите видео