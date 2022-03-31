Кулеба осудил фирму шоколадок Ritter Sport, которая не хочет выходить из рынка России

Немецкая торговая марка шоколада Ritter Sport заявила, что не может остановить продажи в России, потому что "пострадают фермеры". Дмитрий Кулеба уже раскритиковал компанию за безвольную позицию.

Министр иностранных дел отметил, что пребывание на российском рынке нанесет роковой ущерб репутации производителя. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях вечером 30 марта.

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Прекратите спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните название своего бренда и прибыль,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, Ritter Sport объяснила свое решение не прекращать работу в России тем, что остановка экспорта привела бы к остановке производства, от которой пострадают фермеры, занимающиеся выращиванием и сбором какао.

"Защита фермеров" в этом случае – скорее прикрытие циничного заработка. Государство-террорист – важный рынок для этого производителя шоколада. По данным СМИ, компания доставляет туда 7% производимой продукции.

Можно заключить, что для Ritter Sport заработок важнее жизни мирных украинцев.

Чистая прибыль компании составляет ориентировочно 430 миллионов евро в год. В России они платят налоги примерно с 13 миллионов евро в год. Эти деньги пускают на создание ракет и бомб, которыми оккупанты уничтожают украинские города, убивая гражданских.