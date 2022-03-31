Министр иностранных дел отметил, что пребывание на российском рынке нанесет роковой ущерб репутации производителя. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях вечером 30 марта.

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Прекратите спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните название своего бренда и прибыль,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, Ritter Sport объяснила свое решение не прекращать работу в России тем, что остановка экспорта привела бы к остановке производства, от которой пострадают фермеры, занимающиеся выращиванием и сбором какао.

"Защита фермеров" в этом случае – скорее прикрытие циничного заработка. Государство-террорист – важный рынок для этого производителя шоколада. По данным СМИ, компания доставляет туда 7% производимой продукции.

Можно заключить, что для Ritter Sport заработок важнее жизни мирных украинцев.

Обратите внимание! Чистая прибыль компании составляет ориентировочно 430 миллионов евро в год. В России они платят налоги примерно с 13 миллионов евро в год. Эти деньги пускают на создание ракет и бомб, которыми оккупанты уничтожают украинские города, убивая гражданских.