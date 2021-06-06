Но пандемия все еще бушует, поэтому к прогнозам лучше относиться с неким скептицизмом. Из-за нестабильной ситуации инвесторы крайне осторожно вкладывают финансы. При этом в Украине сложнейший инвестиционный климат ухудшился еще и по причине политических, а также военных факторов. Так куда вложить деньги лучше всего?

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10 инвестиций со стабильным доходом в 2021 году

Надежные вложения в золото

Куда вложить небольшую сумму, да еще с минимальными рисками? В золото. Этот драгметалл десятилетиями считается супер безопасным активом, когда стоит задача сбережения капитала, особенно в длительной перспективе. Ведь золото всегда отыщет покупателя, оно не подвержено сильным ценовым скачкам (как биткоин). В нынешние кризисные времена драгметалл стал одним из наиболее популярных активов.

Куда вложить небольшую сумму, да еще с минимальными рисками? В золото / Фото Unsplash

Согласно мнению специалистов инвестиционного банка США Goldman Sachs, цена золота в текущем году дойдет до 2300 долларов, это за одну унцию. Если верить прогнозу банковского учреждения ABN AMRO (Нидерланды), цена золота достигнет отметки 2100 долларов. Такому росту стоимости будет способствовать сложившаяся нестабильная ситуация.

Но когда эпидемия спадет, цена золота может заметно снизиться. Все равно драгметалл остается сегодня одной из наиболее безопасных инвестиций. Поэтому всем вкладчикам стоит хранить минимум 10% сбережений таким образом. Правда, на большой доход рассчитывать не приходится.

ОВГЗ – отличная альтернатива депозитам

Сегодня заметно снизились ставки, установленные по депозитам, возрос риск потери капитала по причине возможного разорения банков, поэтому инвесторы активно узнают про облигации внутреннего госзайма (то есть ОВГЗ). Доходность 5-летних ОВГЗ держится на уровне 12%, превышая банковскую ставку по гривневым депозитам на 2%, а порой и на 4%. Плюс выплаты по облигациям полностью гарантированы Минфином Украины, что делает ОВГЗ не только прибыльным, но и относительно безопасным вложением.

ОВГЗ – отличная альтернатива депозитам / Фото Pexels

Кроме того, украинские гособлигации популярны среди иностранцев, это лишний раз свидетельствует касательно надежности такого вложения. Общеизвестно, что в прошлогоднем сентябре количество нерезидентов, имеющих украинские ОВГЗ, было 10%. Стоит отметить, что прошлой зимой Минфин продал уйму облигаций, заработав свыше 51 миллиарда гривен, тем самым установив в стране исторический рекорд. Поэтому в 2021 году эти облигации продолжают быть одним из рекомендуемых вариантов на рынке для инвестирования.

Биткоин – следование современным тенденциям

В прошлом году биткоин продолжил удивлять, продемонстрировав невероятный рост. Так, в декабре цена этой криптовалюты достигла рекордных 19 500 долларов. Такое резкое подорожание биткоина объясняется так: в кризис эта цифровая валюта стала на удивление одним из ключевых сберегательных активов.

Биткоин / Фото Pexels

Но среди экспертов не отыскать единого мнения насчет дальнейшей стоимости криптовалюты. Гендиректор канала Real Vision Рауль Пал полагает, что курс биткоина за этот год вырастет до суммы 250 000 долларов. А сооснователь EXANTE, Анатолий Князев уверен, что 2021 год станет для этой криптовалюты годом застоя или провала. Таким образом, цена биткоина может и вырасти к удивлению многих еще больше, и резко упасть.

Коммерческая недвижимость – прекрасный пассивный доход.

При наличии суммы инвестиций свыше 100 тысяч долларов и более, можно присмотреться к покупке коммерческой недвижимости. Ключевое преимущество этого варианта – высокий коэффициент капитализации (можно получать 8 – 12% годовых) в сравнении с жилой недвижимостью (не более 3 – 7%). Как правило, такая недвижимость арендуется сразу на пару лет и более, поэтому такая инвестиция подойдет для желающих получать стабильный доход долгосрочно.

Существует несколько вариантов коммерческой недвижимости, среди них: магазины, офисы, гостиницы, промышленные помещения, склады, а также логистические центры. Все они, за исключением отельного, нормально переживают сегодняшние кризисные времена.

Жилая недвижимость – классическое вложение

Среди украинцев этот вариант инвестирования давно считается наиболее надежным. По причине финансового кризиса и спада покупательной способности граждан рынок жилья пребывает в неком подвешенном состоянии. Но, если украинская экономика сдвинется с места в текущем году, тогда количество сделок будет увеличиваться, впрочем, как и их стоимость.

Жилая недвижимость – классическое вложение / Фото Unsplash

Предлагаем вам 2 основных способа, как получить финансы от вложений в недвижимость жилого типа. Первый – инвестирование на нулевом цикле возведения, затем, когда дом сдадут в эксплуатацию – перепродажа. За время постройки цена объекта обычно вырастает на 30 – 40%. Второй – арендный бизнес. В среднем срок, за который окупается сдаваемая квартира – до 12 лет. Оба варианта инвестирования популярны давно, все еще актуальны.

Земля – перспективное открытие рынка

Сегодня украинский агросектор является наиболее оптимальным для не особо больших (от $ 100 тысяч) либо же крупных (до 100 миллионов долларов) инвестиций. Тем более, что открытие рынка земли лишь разогреет интерес инвесторов, прогнозировано приведет к подъему цен сельскохозяйственных угодий. Т. Высоцкий, замминистра экономики Украины полагает, что средняя стоимость одного гектара достигнет суммы $ 1500 либо даже 2200 долларов при условии, если землю получат возможность приобретать не лишь резиденты.

Птицеводство и зерновые – ориентация на экспорт, высокая доходность

Сегодня агросектор в нашей стране остается крайне привлекательным для инвесторов. Это неудивительно, ведь сельское хозяйство – полноправный двигатель экономики нашей страны. За прошлогодние месяцы (январь – ноябрь) было экспортировано Украиной агропродукции на сумму 20 миллиардов долларов, то есть доля аграрного сектора в суммарном экспорте нашей страны достигла 45%. Начиная с 2014 года, объем инвестиций в сельское хозяйство возрос на 81%. Это лишний раз подтверждает наличие отменного инвестиционного потенциала данной отрасли.

Сегмент агрорынка, достойный особого внимания – производство птицы. Согласно данным министерства сельхоза США, наша страна занимает 6-е место на планете по экспорту курицы. Известно, что за прошлогодние январь – октябрь мы экспортировали примерно 359,4 тысячи тонн птичьего мяса, это на 8% превышает показатели 2019 года. Стабильное увеличение спроса в мире делает птицеводство быстроокупаемой сферой АПК.

Агросектор в Украине остается крайне привлекательным для инвесторов / Фото Pexels

Но лидером среди вложений финансов в украинский аграрный сектор Украины остается выращивание зерновых. Имеются в виду инвестиции в сельскохозяйственную технику, контроль банка земли, аграрную недвижимость, а также в посевной материал. При наличии опытных агрономов, продуманного подхода, качественных грунтов можно достичь окупаемости вложений в агробизнесе за несколько лет.

Инновационный бизнес

Всевозможные стартапы либо предприятия, которые работают в разнообразных неосвоенных нишах, сегодня остаются отличными инвестициями, причем даже в кризис. Самыми лучшими вариантами станут: интересные ПО для удаленной рабочей деятельности, различные стартапы e-commerce, а также медицинского либо биотехнологического характера. Неплохим вложением станут и IТ-компании, связанные с безопасностью либо коммуникациями.

Произведения искусства и различный антиквариат

Покупка коллекционного вина либо антиквариата вполне способна принести владельцу существенный доход, правда, лишь в долгосрочной перспективе. Активно покупать такие вещи советуют как раз в кризисные периоды, когда их стоимость минимальная.

Например, Bloomberg считает хорошей инвестицией приобретение бочек виски (цена этого напитка поднялась за 10 лет на 564%), а также прав на различные музыкальные произведения и вложения в фермы по разведению насекомых.

Неплохой вариант долгосрочных инвестиций – коллекционные монеты. Через 10 лет их доходность может достичь 40% годовых.

Банковские депозиты – привычный вариант

Этот вариант остается популярным, хотя украинцы только начали привыкать к однознаковым ставкам по депозитам в гривне и почти близких к нулю в валюте. Почему же наши сограждане отдают предпочтение таким инвестициям? Все просто: это наиболее понятный для большинства людей инструмент.

Банковские депозиты – привычный вариант / Фото Pexels

Но вскоре держать деньги в банках может стать вообще невыгодно, поэтому нужно быть на чеку. Это произойдет в том случае, если инфляция будет развиваться активнее ожидаемого, а банковские учреждения не станут реагировать на подъем ставки Нацбанком.

Пока что отсутствует четкая зависимость между ставками банковских депозитов и государственной учетной ставкой. Вопреки этому спрос на депозиты среди украинцев остается высоким, поэтому банки не спешат повышать ставки.

Важно не забывать: около 1/5 части от своего дохода, полученного от депозита, придется отдавать государству (19,5%, то есть НДФЛ плюс военный сбор).

Инвестировать все свои сбережения в валюту сейчас тоже рискованно. Дело в том, что ближе к завершению 2020 года зарубежные вкладчики стали активно скупать украинские государственные облигации, поэтому в стране вырос приток валюты. Если данный тренд продолжится, то гривна укрепится, а валютные сбережения – обесценятся. Вспомним, как 2 года тому приобретение нерезидентами государственных облигаций закончилось укреплением национальной валюты, причем аж на 19% относительно американского доллара!

Наиболее оптимальным вариантом все еще остается диверсификация активов. Проще говоря, рекомендуется держать финансы на банковских депозитах в разных валютах. Однако на гривну лучше выделить от 30% своего депозитного портфеля.

Вложения в себя

Такие инвестиции, как обучение, курсы крайне актуальны в период локдаунов и повышенного уровня безработицы. Благодаря вложениям в себя всегда можно остаться с доходом в случае потери ключевого источника заработка.

Особенно пригодятся хобби. Например, если отлично выучить иностранный язык, тогда со временем вполне можно подрабатывать как репетитор. Блогеры могут зарабатывать благодаря рекламе.

Разумеется, что к такого рода инвестициям относятся и финансовые вложения в здоровье. Зарядка, своевременное лечение разных хронических заболеваний, правильное питание, конечно, не принесут вам прибыли, но позволят заметно уменьшить траты на ваше лечение.

Подводя итог, среди всех перечисленных вариантов наименее рисковым является недвижимость. Поскольку вероятность зря потратить финансы сводится к минимуму. А при правильном подходе можно обеспечить себе действительно хорошую прибыль!