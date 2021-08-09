По новым правилам на Кубе теперь официально будут разрешены частные предприятия, которые насчитывают до 100 сотрудников. Президент страны Мигель Диас-Канель отметил, что это первый решительный шаг на пути к обновлению экономической модели.

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Антиправительственные протесты на Кубе

Критики убеждены, что планы правительства ускорились благодаря июльским протестам, когда тысячи людей вышли на улицы с требованиями немедленных политических и экономических изменений. В прошлом месяце десятки людей по всей стране были арестованы, а по меньшей мере один протестующий погиб во время столкновений с полицией.

Решение легализовать малый и средний бизнес является огромной реформой, ведь на Кубе до сих пор малоразвито понятие частной собственности, а все крупные компании и предприятия принадлежат государству.

Добавим, что коммунистическое правительство Кубы в митингах и плохой экономической ситуации обвиняет США. Ранее президент островного государства Мигель Диас-Канель вообще заявлял, что никаких протестов на Кубе нет. Страна находится под санкциями за силовое подавление протестующих.

Антиправительственные протесты на Кубе: смотрите видео 18+