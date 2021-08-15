Самый высокий средний доход от электронной коммерции в столичных онлайн-продавцов, Харьков – лидер в IT и онлайн-образовании, Львов – в креативных отраслях, Одесса – в аренде туристического жилья, фрилансе и стриминге.

Интересно Единственные в Украине: как волонтер и атовец создали креветочный бизнес

Инфографика исследования

Благодаря стремительному развитию современных технологий, украинцы могут беспрепятственно участвовать в глобальной цифровой экономике и зарабатывать на международных рынках дистанционно, прямо из дома.

Киев

В исследовании отмечается, что столица возглавляет рейтинг по количеству украинцев, работающих на иностранные рынки, однако лидируют киевляне только в области онлайн-торговли.

Так, за первые полгода продажи на маркетплейсах приносили в среднем 29 490 долларов – около 4 920 долларов ежемесячно.

Сколько зарабатывают онлайн в столице / Инфографика Payoneer

Одесса

Одесса лидирует сразу в трех онлайн-направлениях – стриминге, фрилансе и аренде туристического жилья. Live-трансляции в первом полугодии 2021 года приносили одесским стримерам в среднем 16 620 долларов в месяц, а фрилансерам – 3 840 долларов.

В туристической отрасли, благодаря онлайн-сервисам, арендодатели в среднем в январе – мае зарабатывали около 3 560 долларов в месяц, что почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Сколько зарабатывают онлайн в Одессе / Инфографика Payoneer

Харьков

Средний доход IТ-специалиста, который живет в Харькове, в среднем составляет 1 540 долларов в месяц. Лидирует город также по показателям прибыли онлайн-преподавателей – здесь квалифицированные онлайн-коучи получали в среднем 480 долларов в месяц.

Сколько зарабатывают онлайн в Харькове / Инфографика Payoneer

Львов

Город Льва является лидером в креативных сферах, в частности стоковый фотограф зарабатывает в среднем 640 долларов в месяц. Кроме этого, онлайн-торговля приносит продавцам около 3 560 долларов в месяц.

Сколько зарабатывают онлайн во Львове / Инфографика Payoneer

Днепр

Средний доход днепровского фрилансера составляет около 1 460 долларов в месяц, и это почти на четверть больше, чем за первое полугодие прошлого года. Средний заработок в области IТ вырос на 20% – до 1 340 долларов в месяц.

Сколько зарабатывают онлайн в Днепре / Инфографика Payoneer