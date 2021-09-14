Кто из украинских ФЛП платит больше всего налогов: интересная инфографика

14 сентября 2021 , 11:52
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Источник:

Opendatabot

За 2020 год ФЛП уплатили в целом 52 миллиарда гривен налогов, из них 37 миллиардов поступило от предпринимателей на едином налоге. Больше всего денег в госбюджет принесла сфера торговли.

Также в тройку лидеров вошли ФЛП, которые занимаются информационной деятельностью (в том числе программисты), а также профессиональной, научной и технической деятельностью. Треть от общей суммы составляют поступления от предпринимателей в области оптовой и розничной торговли – 11,6 миллиарда гривен.

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10 отраслей деятельности ФЛП, которые принесли больше всего налогов

  1. Торговля – 31%.
  2. Информация и телекоммуникации – 21,1%.
  3. Профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,8%.
  4. Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 7,7%.
  5. Перерабатывающая промышленность – 6,9%.
  6. Операции с недвижимым имуществом – 5,2%.
  7. Строительство – 3,5%.
  8. Административное и вспомогательное обслуживание – 3,5%.
  9. Гостиницы и рестораны – 3,4%.
  10. Сельское хозяйство – 3%.

Какие отрасли деятельности ФЛП пополнили бюджет больше всего / Инфографика Opendatabot

Если учесть, сколько денег в госбюджет принес каждый отдельный ФЛП, то рейтинг существенно изменится. Например, в Украине зарегистрировано более 850 тысяч ФЛП, которые занимаются торговлей, поэтому в среднем каждый из них заплатил всего 14 тысяч гривен налогов за год.

10 отраслей деятельности, которые принесли больше всего налогов в расчете на одного ФЛП

  1. Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 14,1%.
  2. Строительство – 12,7%.
  3. Сельское хозяйство – 11,4%.
  4. Государственное управление – 10,5%.
  5. Административное и вспомогательное обслуживание – 9,4%.
  6. Операции с недвижимым имуществом – 8,7%.
  7. Информация и телекоммуникации – 8,6%.
  8. Финансовая деятельность – 8,5%.
  9. Перерабатывающая промышленность – 8,3%.
  10. Профессиональная, научная и техническая деятельность – 7,8%.

Кто из ФЛП платит больше всего налогов в расчете на одного / Инфографика Opendatabot

Больше всего налогов на одного ФЛП платили предприниматели, которые занимаются поставкой электроэнергии, пара и газа. Каждый из них заплатил в госбюджет в среднем около 46,7 тысячи гривен, ведь всего в Украине их зарегистрировано 211.

На втором месте в этом рейтинге – предприниматели-строители. Средняя сумма налога от одного такого ФЛП – 42 тысячи гривен. Тройку лидеров замыкают фермеры – по 37,6 тысячи гривен уплаченных налогов на каждого.

Автор: Сергій Зятюк