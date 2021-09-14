Также в тройку лидеров вошли ФЛП, которые занимаются информационной деятельностью (в том числе программисты), а также профессиональной, научной и технической деятельностью. Треть от общей суммы составляют поступления от предпринимателей в области оптовой и розничной торговли – 11,6 миллиарда гривен.

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10 отраслей деятельности ФЛП, которые принесли больше всего налогов

Торговля – 31%. Информация и телекоммуникации – 21,1%. Профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,8%. Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 7,7%. Перерабатывающая промышленность – 6,9%. Операции с недвижимым имуществом – 5,2%. Строительство – 3,5%. Административное и вспомогательное обслуживание – 3,5%. Гостиницы и рестораны – 3,4%. Сельское хозяйство – 3%.

Какие отрасли деятельности ФЛП пополнили бюджет больше всего / Инфографика Opendatabot

Если учесть, сколько денег в госбюджет принес каждый отдельный ФЛП, то рейтинг существенно изменится. Например, в Украине зарегистрировано более 850 тысяч ФЛП, которые занимаются торговлей, поэтому в среднем каждый из них заплатил всего 14 тысяч гривен налогов за год.

10 отраслей деятельности, которые принесли больше всего налогов в расчете на одного ФЛП

Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 14,1%. Строительство – 12,7%. Сельское хозяйство – 11,4%. Государственное управление – 10,5%. Административное и вспомогательное обслуживание – 9,4%. Операции с недвижимым имуществом – 8,7%. Информация и телекоммуникации – 8,6%. Финансовая деятельность – 8,5%. Перерабатывающая промышленность – 8,3%. Профессиональная, научная и техническая деятельность – 7,8%.

Кто из ФЛП платит больше всего налогов в расчете на одного / Инфографика Opendatabot

Больше всего налогов на одного ФЛП платили предприниматели, которые занимаются поставкой электроэнергии, пара и газа. Каждый из них заплатил в госбюджет в среднем около 46,7 тысячи гривен, ведь всего в Украине их зарегистрировано 211.

На втором месте в этом рейтинге – предприниматели-строители. Средняя сумма налога от одного такого ФЛП – 42 тысячи гривен. Тройку лидеров замыкают фермеры – по 37,6 тысячи гривен уплаченных налогов на каждого.