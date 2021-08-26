Кто, где и сколько платит: в Украине запустили онлайн-карту налогов
Источник:24 канал
Государственная налоговая служба Украины запустила интерактивную налоговую карту. В ней собраны данные со всех регионов страны о налоговых поступлениях по объемам и различными типами.
С помощью карты можно круглосуточно получать актуальные данные о налогах, суммах налоговых долгов, авансовых платежах и тому подобное. Обращаться напрямую в налоговую службу для этого больше не нужно.
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Функционал налоговой карты
Ознакомиться с налоговой отчетностью отдельных предприятий с помощью карты нельзя, однако есть возможность фильтровать информацию по следующим критериям:
- регионы и территориальные общины;
- виды экономической деятельности;
- налоги и виды бюджетов;
- системы налогообложения;
- типы и статус налогоплательщиков (в частности, малый, средний или крупный бизнес).
Также есть возможность просмотреть, сколько налогов в каждом регионе платят ФОПы первой, второй и третьей группы.
К слову, онлайн-карта пока работает в тестовом режиме. В будущем Государственная налоговая служба планирует добавить к ней графики, показатели на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом и тому подобное.