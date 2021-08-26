Кто, где и сколько платит: в Украине запустили онлайн-карту налогов

Государственная налоговая служба Украины запустила интерактивную налоговую карту. В ней собраны данные со всех регионов страны о налоговых поступлениях по объемам и различными типами.

С помощью карты можно круглосуточно получать актуальные данные о налогах, суммах налоговых долгов, авансовых платежах и тому подобное. Обращаться напрямую в налоговую службу для этого больше не нужно.

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Функционал налоговой карты

Ознакомиться с налоговой отчетностью отдельных предприятий с помощью карты нельзя, однако есть возможность фильтровать информацию по следующим критериям:

регионы и территориальные общины;

виды экономической деятельности;

налоги и виды бюджетов;

системы налогообложения;

типы и статус налогоплательщиков (в частности, малый, средний или крупный бизнес).

Также есть возможность просмотреть, сколько налогов в каждом регионе платят ФОПы первой, второй и третьей группы.

К слову, онлайн-карта пока работает в тестовом режиме. В будущем Государственная налоговая служба планирует добавить к ней графики, показатели на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом и тому подобное.