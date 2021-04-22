Налоги от компаний, работающих в Украине, является важным источником поступления государственного бюджета. Крупнейшими налогоплательщиками традиционно являются государственные компании.

Крупнейшие налогоплательщики в 2020 году

В первую десятку попали в основном государственные компании с энергетического сектора, а также частные табачные компании.

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Больше всего уплатила налогов компания Укрнафта – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее владельцами являются:

Государственный НАК "Нафтогаз Украины" – 50% акций + 1.

Олигарх Игорь Коломойский – 42% акций.

Компании Littop Enterprises Limited, Dridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, зарегистрированные в оффшорной зоне на Кипре – 8% акций.

На 3 – 5 позициях разместились три табачные компании – Филлип Моррис Украина, В.А.Т. Прилуки и Джей Ти Интернешнл Украина.

Кто еще попал в список крупнейших налогоплательщиков

Среди ритейлеров больше платит налоги АТБ-Маркет – 8,68 миллиарда гривен, оказавшись на 11 месте.

На 13 месте оказался Приватбанк как крупнейший банк Украины.

Среди операторов мобильной связи больше всего в бюджет Украины принес Киевстар – 6,7 миллиарда гривен.

На 19 месяца оказалась Новая Почта .

На 23 месте – Эпицентр с 2,8 миллиарда гривен в виде уплаченных налогов.

Интересно, что в рейтинге на 24 месяца появился украинский Google . Сумма налогов не указывается, но дальше в рейтинге идет "ДТЭК Павлоградуголь", который заплатил 2,6 миллиарда гривен. Поэтому можно предположить, что Google в Украине уплатил в бюджет 2,7 миллиарда гривен.

Какие налоги платят компании в Украине

Компании в Украине облагаются рядом налогов: налог на прибыль, НДС, акцизный налог, рентная плата, плата за землю, экологический налог, НДФЛ, военный сбор, ЕСВ и тому подобное.

Звучит много, но на самом деле корпоративный налог в Украине – ниже, чем в среднем в Европе или в мире.