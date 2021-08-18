Крутое пике китайских бизнес-гигантов: акции Alibaba упали до уровня 2019 года

Беспрецедентное давление со стороны коммунистического режима Китая на финансово-технологических гигантов страны все заметнее сказывается на их финансовых показателях. Рассказываем, что ждет китайские бизнес империи в ближайшем будущем.

Последние два десятилетия в Китае ознаменовались невиданными экономическими и технологическими прорывами.

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Техно-гиганты Китая

Крупнейший в мире онлайн-продавец китайская компания Alibaba осуществляет в два раза больше операций с электронной коммерции, чем американский Amazon.

осуществляет в два раза больше операций с электронной коммерции, чем американский Amazon. А приложениями компании Tencent пользуется около 1,2 миллиарда пользователей.

Коммунистические власти Китая укрощают технологических гигантов

Однако, как ни странно, стремительный рост технологической индустрии, не всегда радует коммунистическую власть Китая. Конечно же в Китае не отказываются от технологических преимуществ, которые в будущем могут способствовать не только процветанию Китая, но и стать основой для вызова американскому доминированию в мире.

Для многих экспертов постоянные атаки председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на технологическую отрасль становятся все непонятнее. Против десятков компаний было возбуждено более 50 административных дел по огромному количеству обвинений: от антимонопольных злоупотреблений до нарушений конфиденциальности данных пользователей.

Потери финтех-компаний превысили 1 триллион долларов

Действующие и потенциальные государственные запреты уже стоили финтех-гигантам и их инвесторам примерно 1 триллион долларов. В то время как эксперты оценивают технологическую отрасль Китая в 4 триллиона долларов

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Сейчас 73 китайские цифровые компании стоят более 10 миллиардов долларов. В большинстве из них работают западные инвесторы и руководители с иностранным образованием. Из 160 китайских "единорогов" (стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов) половина работает в таких областях, как искусственный интеллект, Big Data и робототехника.

Акций китайских финтех-гигантов стремительно обесцениваются

В погоне за обузданием миллиардеров и владельцев технологических компаний власти Китая не обращают внимания на печальные последствия авторитарного стиля управления. В главном антимонопольном ведомстве Китая работает всего 50 человек, однако они по указанию партии могут разрушить успешные бизнес-модели одним росчерком пера.

Опубликованный властями Китая новый перечень ограничений в отношении деятельности технологических компаний привел к тому, что по информации The Wall Street Journal

акции Alibaba Group Holding Ltd. 17 августа упали до 173,73 доллара – самого низкого уровня с октября 2019 года.

акции Tencent Holdings Ltd. того же дня обесценились на 4,1% до отметки в 55,15 доллара, самого низкого уровня более чем за год

биржевой фонд Invesco Golden Dragon China, треть портфеля которого инвестирована в китайские интернет-компании и компании прямого маркетинга, за 17 августа обесценился 2,4%, увеличив свое падение за год до 34%.

Еще больший риск инвесторы видят в том, что репрессии китайских властей приведут к ослаблению предпринимательского духа внутри Китая. А это значительно замедлит рост перспективных китайских стартапов.

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Финансовые аналитики предполагают, что шаги китайских властей могут оказаться гигантской авантюрой, которая может привести к долговременным убыткам предприятий и экономическому росту страны

Какие новые запреты вводит правительство Китая для финтех-гигантов