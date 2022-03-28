В официальном сообщении указано, что AB InBev попросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в России. Сейчас Anadolu Efes внимательно рассматривает этот запрос.

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Какие пивоваренные компании вышли из рынка России

Heineken продает свои заводы в России уходит с российского рынка вообще, назвав бизнес в России "неустойчивым и нежизнеспособным".

Компания Carlsberg , владеющая брендами Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, а также заводом "Балтика", объявила о своем выходе с российского рынка. Заводы тоже будут выставлены на продажу.

Что известно о AB InBev Efes AB InBev Efes – российская пивоваренная компания, созданная в результате объединения активов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. AB InBev Efes имеет в России 11 пивоваренных заводов. Компания в 2019 году стала крупнейшим производителем пива в России с долей рынка 28%.

"В настоящее время AB InBev Efes продолжает работу на территории России в штатном режиме", – говорится в сообщении компании.

Также в компании подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация об увольнении компании с рынка не соответствует действительности. Вместе с тем в AB InBev Efes добавили, что их главным приоритетом является безопасность и благополучие сотрудников и их семей. Очевидно, что безопасность и благополучие украинцев AB InBev Efes не интересует, поэтому они и продолжают спонсировать циничную войну России в Украине.

Иностранные компании финансируют войну России против Украины / Инфографика 24 канала

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Обратите внимание! Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев рассказал, что компании, которые получают прибыль на территории страны-агрессора, ожидают дополнительные налоговые стимулы прекратить это делать. Больше об этом – читайте здесь.