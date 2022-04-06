Отмечается, что Vestas имеет в России 2 завода. Они полностью прекратят деятельность, а также не будут обслуживать никаких российских клиентов.
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Официальная позиция Vestas
О полном выходе с российского рынка заявил генеральный директор компании Генрик Андерсен во время общего собрания руководства. Он подчеркнул, что план выхода является "упорядоченной передачей бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством".
Мы не можем отделиться от того, что происходит в Украине. Мы осуждаем это (войну России против Украины – ред. 24 канал), и здесь не может быть никаких колебаний,
– подчеркнул Андерсен.
Что известно о компании Vestas
Vestas Wind Systems – датская компания, крупнейший в мире производитель ветровых турбин. Производит, продает, устанавливает и обслуживает ветрогенераторы.
Деятельность в России
Vestas присутствовала на российском рынке с 2017 года. Она зашла в Россию, заключив соглашение с финской энергетической компанией Fortum на создание проектов ветрогенераторов в стране-агрессоре. В общей сложности за время своей деятельности там Vestas установила ветряных турбин мощностью чуть более 1 гигаватта.
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