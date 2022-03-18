Остановка инвестиций включает, в том числе и то, что компания не будет ремонтировать стекловаренные печи. Также AGC не будет поставлять стекло российским автопроизводителям.

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Отметим, что в России AGC Group, которая является крупнейшим производителем стекла в мире и одной из ключевых компаний Mitsubishi, занимается преимущественно архитектурным и автомобильным стеклянным бизнесом.

Изоляция России становится крепче

Напомним, что за последнюю неделю многие компании согласились выйти с российского рынка или по крайней мере остановить инвестиции из-за агрессии против Украины. Это, в частности:

Французская Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в Россию и Беларусь. Это французская компания, специализирующаяся на электрооборудовании. Является одной из мировых лидеров в отрасли.

приостановила инвестиции и поставки в Россию и Беларусь. Это французская компания, специализирующаяся на электрооборудовании. Является одной из мировых лидеров в отрасли. Китайская Dahua приостановила все поставки в Россию и заберет товар с российских складов. Это крупнейший производитель профессиональной техники и электроники в Китае – стране, которая пока не присоединилась к мировым санкциям против России.

приостановила все поставки в Россию и заберет товар с российских складов. Это крупнейший производитель профессиональной техники и электроники в Китае – стране, которая пока не присоединилась к мировым санкциям против России. Японский Square Enix приостановил продажи в России. Это разработчик компьютерных игр, таких как Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider и Outriders.

приостановил продажи в России. Это разработчик компьютерных игр, таких как Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider и Outriders. Американская AbbVie не будет поставлять ботокс в Россию.

не будет поставлять ботокс в Россию. Футбольные команды Реал, ПСЖ и Милан не будут работать с крупнейшей букмекерской конторой РФ и прекратили спонсорские контракты.

не будут работать с крупнейшей букмекерской конторой РФ и прекратили спонсорские контракты. Итальянская компания Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает свою деятельность в России. А это один из крупнейших мировых производителей шин.

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