Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol отказывается от российской нефти

13 апреля 2022 , 07:16
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Источник:

Bloomberg

Vitol Group планирует полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России до конца 2022 года. Это самый независимый трейдер нефти в мире.

Голландская компания с главным офисом в Женеве выполнит текущие контрактные обязательства, но не будет заключать никаких новых со страной-агрессором. Объемы российской нефти, обрабатываемой Vitol, значительно уменьшатся во втором квартале.

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Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину компания объяснила, что ее закупки российской нефти являлись частью ранее заключенных контрактов.

Украина обратилась к Vitol

Заявление о прекращении торгов российской нефтью появилось после того, как советник президента Украины написал руководителям Vitol и другим торговым трейдерам. Он попросил прекратить деловые отношения с Россией, чтобы перекрыть денежный поток, который помогает финансировать войну.

Давление относительно прекращения сотрудничества с Россией сейчас испытывают многие компании: на них давят украинские дипломаты, общественность, правительства их стран и их акционеры. Так, нефтяные компании BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp. объявили о планах отказаться от своих долей в инвестициях, связанных с Россией – они готовятся к полному разрыву сотрудничества со страной-агрессором. Между тем многие европейские банки ограничили финансирование торговли российскими товарами.

Кто еще покупает российскую нефть

  • США запретили импорт российских энергоносителей
  • Однако физический экспорт продолжает поступать на мировые рынки.
  • При этом многие европейские страны все еще разрешают его импорт.
  • Нефтепереработчики в Индии и Китае также продолжают покупать российские нефтяные грузы.

 

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Автор: Юлія Поскробок