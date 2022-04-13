Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol отказывается от российской нефти
Источник:Bloomberg
Vitol Group планирует полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России до конца 2022 года. Это самый независимый трейдер нефти в мире.
Голландская компания с главным офисом в Женеве выполнит текущие контрактные обязательства, но не будет заключать никаких новых со страной-агрессором. Объемы российской нефти, обрабатываемой Vitol, значительно уменьшатся во втором квартале.
Интересно Насколько Европа зависима от российской нефти: подробная инфографика
Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину компания объяснила, что ее закупки российской нефти являлись частью ранее заключенных контрактов.
Украина обратилась к Vitol
Заявление о прекращении торгов российской нефтью появилось после того, как советник президента Украины написал руководителям Vitol и другим торговым трейдерам. Он попросил прекратить деловые отношения с Россией, чтобы перекрыть денежный поток, который помогает финансировать войну.
Давление относительно прекращения сотрудничества с Россией сейчас испытывают многие компании: на них давят украинские дипломаты, общественность, правительства их стран и их акционеры. Так, нефтяные компании BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp. объявили о планах отказаться от своих долей в инвестициях, связанных с Россией – они готовятся к полному разрыву сотрудничества со страной-агрессором. Между тем многие европейские банки ограничили финансирование торговли российскими товарами.
Кто еще покупает российскую нефть
- США запретили импорт российских энергоносителей
- Однако физический экспорт продолжает поступать на мировые рынки.
- При этом многие европейские страны все еще разрешают его импорт.
- Нефтепереработчики в Индии и Китае также продолжают покупать российские нефтяные грузы.
К теме – может ли Европа отказаться от российских энергоносителей: смотрите видео